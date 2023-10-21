” المليون دولار في انتظار صاحب الحظ والنصيب ”موعد حلقة برنامج الحلم إعلان اسم الفائز+ أسماء الفائزين في مسابقة الحلم اليوم الخميس 2023

موعد حلقة برنامج الحلم إعلان اسم الفائز، تصدرت قائمة عمليات البحث في “جوجل”، حيث تعد من لحظات التشويق والانتظار التي يترقبها الملايين من المشاهدين، يتساءل الجميع عن الموعد المحدد لإعلان اسم الفائز لمعرفة هوية الشخص الذي سيتحقق له حلمه، وستتم مشاهدة هذه الحلقة الختامية على قناة MBC 4.

موعد حلقة برنامج الحلم إعلان اسم الفائز

موعد حلقة برنامج الحلم إعلان اسم الفائز، برنامج الحلم يشهد إقبالًا ومتابعة كبيرة في الوطن العربي، تبرز مسابقة “الحلم” جوائز مالية ضخمة يمكن أن يفوز بها المشتركون في السحب،أعلن الإعلامي مصطفى الآغا عن موعد حلقة برنامج الحلم إعلان الفائز، على حسابه الشخصي في منصة “تويتر”، سيتم بث البرنامج في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت السعودية على قناة MBC في شهر رمضان لعام ٢٠٢٣، إحدى أسباب شهرتها الكبيرة هو تقديمها لجوائز أسبوعية وشهرية، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تُمنح في نهاية كل عام لذا، إذا كنت ترغب في المشاركة وتحقيق فرصة للفوز بجائزة قيمة قدرها 100,000 دولار، فلا تفوت هذه الفرصة واشترك الآن في المسابقة.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم اليوم الخميس 2023

موعد حلقة برنامج الحلم إعلان اسم الفائز، تم الإعلان حتى الآن عن اثنين من الفائزين في مسابقة الحلم الحالية،تم إجراء السحب الأول في 24 فبراير 2023، وتم الإعلان عن الفائزين في هذا السحب، الفائز الأول هو حامد أحمد اللحياني من المملكة العربية السعودية، وقد فاز بجائزة قيمتها 150,000 دولار، وكان حلمه الزواج وبناء منزل ومسجد، الفائز الثاني هو عيسى بن عايل بن راشد الفارسي من سلطنة عمان، وقد فاز بجائزة قيمتها 150,000 دولار وكان حلمه تأمين مستقبل أولاده والعلاج.