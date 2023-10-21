فلوس كتير علي الأبواب.. تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية+ من المستفيد من قانون المعاشات الجديد؟

تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية، تمثل أحد الجوانب الرئيسية في قانون التأمينات يهدف إلى تحسين حياة الأفراد المستحقين للمعاشات، وضمان استقرارهم فيما بعد سن العمل سنوضح من المستفيد من قانون المعاشات الجديد وتحديد الحد الأقصى لها.

تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية

تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية، أشار مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يقدم المزايا العديدة لأصحاب المعاشات وذلك بهدف تخفيف الأعباء عنهم في ظل ظروف المعيشة الصعبة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 لحالات العجز الكامل أو الوفاة، ويتم زيادة هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى يصل المؤمن عليه إلى سن العجز أو الشيخوخة، ويصل الحد الأقصى في تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية إلى 80% من أجر التسوية.

من المستفيد من قانون المعاشات الجديد

تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية، الأفراد المستحقين وفقًا للمادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير الحماية الاجتماعية وتأمين الدعم المالي لهم كالتالي:

في حالة طلاق الابنة أو الأخت، يتم توزيع المعاش بينهن.

في حالة عجز الابن أو الأخ عن الكسب، يتم توزيع المعاش بينهم.

تسوية المعاش المبكر

يتطلب قانون المعاشات لعام 2023 للخروج إلى المعاش المبكر بعض الشروط للانتفاع بالمعاش المبكر: