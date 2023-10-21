حقق حلمك واشترك الآن في برنامج الحلم مصطفى الأغا+ أرقام التواصل في مسابقة الحلم

برنامج الحلم مصطفى الأغا من أقوى برامج المسابقات على مستوى الوطن العربي ولهذا يتكرر البحث كثيرًا عن طرق الاشتراك به، فتم تحديد مجموعة أرقام خاصة بالاشتراك في المسابقة التي تذاع على شاشة إم بي سي، فيمكن للمواطنين تحقيق حلمهم ومن خلال الفوز في المسابقة التي يقدمها الإعلامي العربي الكبير مصطفى الأغا على قناة MBC، ويتم الاشتراك بالمسابقة بواسطة الأرقام المخصصة لذلك التي تعرض على الشاشة وتختلف باختلاف الدولة.

برنامج الحلم مصطفى الأغا وشروط الاشتراك به

برنامج الحلم مصطفى الأغا،، حددت إدارة برنامج الحلم مصطفى الأغا مجموعة بالشروط التي يجب تحقيقها من قبل كافة المواطنين الراغبين في الاشتراك مثل:

عدم وجود علاقة من قبل مع أحد القائمين على البرنامج أو المسابقة.

شرط تخطي سن المتقدم لبرنامج الحلم 18 عام ليتاح له الاشتراك.

أهم شرط أن تكون جنسية المتقدم للبرنامج جنسيته عربية.

يجب اشتراك المتسابق في الفترة ما بين يناير 2023 : ديسمبر 2023 فقط.

أرقام التواصل في مسابقة الحلم

تم تخصيص مجموعة أرقام من خلالها يتم التواصل مع إدارة البرنامج، كما يلي:

من العراق: 2266 .

رقم الإمارات: 5544.

من تونس: 85819.

رقم المغرب: 9669.

من فلسطين: 1625.

رقم سوريا: 1565.

من المملكة العربية السعودية: 755505.

رقم مصر: 95485.

الاشتراك عبر الرسائل النصية في مسابقة الحلم

يمكن للمواطنين للراغبين في الاشتراك بالمسابقة إتمام ذلك عبر الرسائل النصية، كما يلي: