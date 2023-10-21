تعد الكليات العسكرية في العراق إحدى أهم مؤسسات التعليم العسكري في البلاد، وتلعب دورا بارزا في تهيئة وتأهيل العديد من ضباط الجيش العراقي، وتعتبر نتائج قبول الطلاب في الكليات العسكرية، وبخاصة وزارة الدفاع، إنجازا مهما للوزارة، تعكس هذه الخطوة اهتمام الوزارة بتجهيز وتدريب الكوادر العسكرية، ولذلك أعلنت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين للاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي من خلال الموقع الرسمي على الإنترنت.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

يمكنكم الحصول على ملف يحتوي على أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي بصيغة ملف Pdf، عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة mod.mil.iq والكليات العسكرية العراقية، يمكن للشخص المتقدم أن يتحقق من نتيجته من خلال اتباع الإجراءات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وزارة الدفاع العراقية.

ثم إدخال كود التحقق المرئي.

ثم النقر علي خانة النتائج بصفة جندي، وبعدها قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ثم إدخال كلمة المرور.

في النهاية، انقر على زر البحث عن نتائج وزارة الدفاع العراقية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع بصفة جندي

المستندات المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع هي كما يلي

تقديم شهادة حسن سير وسلوك.

تقديم أدلة على أنه ينتمي إلى أسرة الشهداء المؤهلون للمعاملة الخاصة.

حفظ رقم طلب التقديم في وزارة الدفاع كجندي.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من شهادة المتقدم الدراسية.

صورة من الهوية الوطنية.

صور شخصية حديثة.

شروط التقديم في وزارة الدفاع بصفة جندي

بعد أن تعرفنا علي أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، يجب أن نتعرف أيضا على شروط التسجيل في هذه الوزارة ووفقا لما أعلنته الوزارة، فإن هذه الشروط تشمل ما يلي