أخبار مصر
“اعرف هتقبض كم؟!” جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023+ الحد الأدنى للعاملين بالدولة بعد الزيادة الجديدة 2023
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من العناوين التي تصدرت البحث في جوجل حيث نجد أن جميع الموظفين يبحثون كثيرًا في الفترة الحالية لمعرفة المواعيد المقرر لصرف رواتب شهر أكتوبر، فيريدون الوصول لحقيقة صرف الزيادة الجديدة على الرواتب التي سبق وأعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرًا، فنجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بوجود زيادة في الزيارة الأخيرة له لمحافظة بني سويف.
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية داخل وزارة المالية المصرية ( طارق بسيوني ) عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 الحالي لكافة المستحقين في القطاعات المختلفة بالدولة، كما يلي:
- يوم 23 أكتوبر: يوافق اليوم الأول لصرف رواتب أكتوبر
- يوم 26 أكتوبر: يوافق اليوم الثاني في صرف رواتب شهر أكتوبر.
- ويوم 27 أكتوبر: هو اليوم الثالث في جدول صرف مرتبات الشهر الحالي.
- يوم 28 أكتوبر: اليوم الرابع لصرف رواتب شهر أكتوبر
- يوم 29 أكتوبر: خامس يوم في جدول صرف رواتب الموظفين لأكتوبر
الحد الأدنى للعاملين بالدولة بعد الزيادة الجديدة 2023
حددت وزارة المالية بتعليمات من الحكومة المصرية مقدار الحد الأدنى المطبق على كافة العاملين بالدولة بعد آخر زيادة، فنجد التالي:
- الدرجة الوظيفية الممتازة والدرجات المماثلة الحد الأدنى بعد الزيادة: 11 ألف جنيه.
- الحد الأدنى للدرجة العليا بعد تطبيق الزيادة الأخيرة يبلغ: 9000 جنيه.
- أما درجة المدير يكون الحد الأدنى لها بعد الزيادة الجديدة: 7500 جنيه.
- والدرجة الأولى يبلغ الحد الأدنى لرواتبها بعد آخر زيادة: 7000 جنيه.
- بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية تم تطبيق لها حد أدنى بعد الزيادة بلغ: 600 جنيه.