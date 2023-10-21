“اعرف هتقبض كم؟!” جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023+ الحد الأدنى للعاملين بالدولة بعد الزيادة الجديدة 2023

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من العناوين التي تصدرت البحث في جوجل حيث نجد أن جميع الموظفين يبحثون كثيرًا في الفترة الحالية لمعرفة المواعيد المقرر لصرف رواتب شهر أكتوبر، فيريدون الوصول لحقيقة صرف الزيادة الجديدة على الرواتب التي سبق وأعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرًا، فنجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بوجود زيادة في الزيارة الأخيرة له لمحافظة بني سويف.

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية داخل وزارة المالية المصرية ( طارق بسيوني ) عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 الحالي لكافة المستحقين في القطاعات المختلفة بالدولة، كما يلي:

يوم 23 أكتوبر: يوافق اليوم الأول لصرف رواتب أكتوبر

يوم 26 أكتوبر: يوافق اليوم الثاني في صرف رواتب شهر أكتوبر.

ويوم 27 أكتوبر: هو اليوم الثالث في جدول صرف مرتبات الشهر الحالي.

يوم 28 أكتوبر: اليوم الرابع لصرف رواتب شهر أكتوبر

يوم 29 أكتوبر: خامس يوم في جدول صرف رواتب الموظفين لأكتوبر

الحد الأدنى للعاملين بالدولة بعد الزيادة الجديدة 2023

حددت وزارة المالية بتعليمات من الحكومة المصرية مقدار الحد الأدنى المطبق على كافة العاملين بالدولة بعد آخر زيادة، فنجد التالي: