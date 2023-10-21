ينهار تخفيضات الفراخ بقت برخص التراب.. تخفيض أسعار الدواجن والبيض “اشتري وخزني براحت”

تخفيض أسعار الدواجن والبيض مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا نظرًا للارتفاع الكبير الذي لحق بأسعار جميع المنتجات الغذائية الأساسية، وبناءً على ذلك عانى المواطنين المستهلكين كثيرًا فما كان من الحكومة إلا التدخل لحل تلك الأزمة وضبط الأسعار بالأسواق المحلية، ومنذ هذا الوقت نلاحظ أن أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة والبيض بنوعيه وبعض المنتجات الأساسية شهدت انخفاض ملحوظ كل يوم.

تخفيض أسعار الدواجن والبيض

تخفيض أسعار الدواجن والبيض، شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية انخفاض ملحوظ في الفترة الأخيرة وهذا تنفيذًا لمبادرة تخفيض أسعار الدواجن والبيض، فنجد الأسعار كما يلي:

سعر الكيلو من الفراخ البيضاء بلغ: 65 جنيه في المزرعة ويحصل عليه المستهلك بسعر يتراوح من 71 : 78 جنيه.

أما الفراخ البلدي فنجد أن سعر الكيلو منها يتراوح من 105 : 125 جنيه مصري في الأسواق.

هناك أيضًا الفراخ الساسو وتراوح سعر شراء الكيلو منها من 105 : 115 جنيه بالسوق.

بالنسبة للفراخ الأمهات البيضاء فنجد أن سعر الكيلو منها قد وصل إلى 65 جنيه في المزرعة ويحصل المستهلك عليها من السوق بسعر 70 جنيه.

أسعار البيض اليوم

الجدير بالذكر أن أسعار البيض هي الأخرى تأثرت بمبادرة خفض الأسعار التي ناشدت بها الحكومة المصرية، فجاء أسعار البيض بنوعيه كما يلي: