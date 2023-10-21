لقد شهد الموسم الخامس من المسلسل التركي “قيامة عثمان” أحداثا مشوقة ومثيرة للاهتمام وتمت استماع هذه الأحداث من قِبل العديد من المتابعين والمشاهدين للمسلسل، فقد حقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة في العالم خلال حلقاته الأولى في الموسم الخامس، في الوقت الحالي، زاد البحث عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 133 على محرك جوجل بين الأعمال الجديدة المختلفة، سنقوم الآن بالتعرف على موعدها والقنوات التي تنقلها.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 133

سوف تبدأ غدًا حلقة جديدة من المسلسل “المؤسس عثمان” حلقة 133 في الموسم الخامس، وهي مرتقبة بشدة من قبل المشاهدين في جميع أنحاء العالم وبالتالي، سيكون موعد عرض الحلقة 133 هو يوم الأربعاء المقبل، الموافق 18 أكتوبر 2023، وهذه الحلقة هي الثالثة في الجزء الخامس، وسيتم عرضها يوم الأربعاء كل أسبوع على التلفزيون التركي ATV في الساعة التاسعة مساء، كما سيتم عرضها في الساعة الثانية بعد منتصف الليل على قصة عشق بالترجمة، وفي يوم الخميس على الفجر في الجزائر الصعايدة واليرموك ومصر أم الدنيا في الساعة الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 133

نقدم لكم تردد قنوات نقل مسلسل المؤسس عثمان 133 كالتالي

تردد قناة atv على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

استقطاب عمودى.

تردد القناة 12692.

تردد قناة atv على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

استقطاب أفقى.

تردد القناة 10796.

تردد قناة الفجر الجزائرية

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد 12043.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 133 علي قناة atv

سيتم عرض الحلقة 133 والحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء 18 أكتوبر على قناة atv في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، ومن المقرر أن تعرض على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في الثامنة مساء.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 3 الموسم الخامس

شهدت حلقات مسلسل المؤسس عثمان العديد من الأحداث القوية جداً حيث تعاون أرطغرل وجنوده مع الإمبراطور بعد أن تمكن أبطال قبيلة الكاي من حماية الإمبراطور الروماني من القتل بسبب خيانة أحد القادة، تدور أحداث الجزء الخامس بشكل عام حول تأسيس الدولة العثمانية، ونجح أرطغرل بن عثمان في تحقيق الفوز وفتح العديد من القلاع تم انتهاء الحلقة السابقة بظهور عثمان أمام السادة وهو يحمل سيفه ويسأل السيد يعقوب عن أسراره، وأخبره أنه سيعرف من سوف يذهب منه بناءً على إجابته.