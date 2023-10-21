“عاجل الآن”.. التعليم تنشر بيان قبل إمتحانات شهر أكتوبر المقبل وتوجيهات رضا حجازي بجميع المدارس

وضعت وزارة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الحالي خطة جديدة من أجل النهوض بالتعليم داخل جمهورية مصر العربية والتي سوف تسير عليها خلال العام الحالي، ويشمل جميع الأسابيع سواء الفصلين الدراسيين أو الإجازات لكل ترم، وتتابع وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي سير العملية التعليمية داخل المدارس والإدارات وتطبيقها للقواعد التي نشرتها الوزارة للعام الحالي، كما شددت على ضرورة تطبيق جميع المعايير التي وضعتها لإخراج كوادر من الطلاب والمعلمين قادرين على النهوض بالمجال العلمي في مصر.

بيان عاجل من وزارة التربية والتعليم

وقد ذكرت وزارة التربية والتعليم فيما يخص إمتحانات شهر أكتوبر الجاري من إنطلاق أولى أيام الإمتحانات خلال الأسبوع المقبل والتي يتم وضعها من خلال المدرسة التي يتواجد بها الطالب، وسوف تشمل الامتحانات جميع المقررات التي أخذها الطالب منذ بداية الدراسة وحتى شهر أكتوبر دون الخروج عن الفترة الزمنية.

وبالنسبة إلى الأسئلة التي سوف يتم تداولها مع الطلاب من خلال الورقة الامتحانية فسوف تشمل عدد من الأسئلة التي تقيس مدى فهم وإدراك الطالب للمادة العلمية وليس الكام، حيث توضع الأسئلة بشكل قصير مما يستدعي على الطالب توضيح الإجابة بصورة نموذجية حسب فهمه.

وقد قامت وزارة التعليم والتعليم في السنوات الأخيرة إلى التحول للنظام الجديد والذي يشمل قياس قدرات الطالب وفهمه وليس الحفظ، حيث تم تغيير الأسلوب الذي يتم وضع الامتحانات به سواء الشهرية أو منتصف ونهاية العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثانوي.

ووجه الدكتور رضا حجازي إلى ضرورة توفير مجموعات مدرسية للطلاب والتي تشمل عدد أقل للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور من الدروس الخصوصية التي يحصل عليها الطلاب بأسعار مرتفعة، ويتم التنسيق مع عدد من المدراس لتوفير الأماكن.