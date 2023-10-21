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رابط مباشر لتحميل فيفا موبايل 2024 EA SPORTS FC™ MOBILE 24 ألعب كأنك في الملعب
تحميل فيفا موبايل 2024
ازداد البحث في الساعات الأخيرة عبر شبكة الانترنت عن رابط مباشر لتحميل فيفا موبايل 24 الجديدة، ومن بين العديد من الألعاب الموجودة عبر تطبيقات متجر جوجل بلاي أو أب ستور إلا أن لعبة فيفا تعد الأميز دائما بين الألعاب والأكثر تنزيلا وذلك نظرا لشعبية كرة القدم الكبيرة في العالم مما أدى لشهرة واسعه لألعاب كرة القدم مثل فيفا وبيس ولذلك ينتظر المتابعون أحدث إصدارات ألعاب كرة القدم بين الحين والآخر.
رابط مباشر لتحميل فيفا موبايل 2024:-
لتحميل وتنزيل لعبه فيفا موبايل يجب اتباع الخطوات التالية:
- أولاً.. قم بالذهاب إلى هذا الرابط إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد، إما إذا كنت تمتلك هاتف آيفون قم بالذهاب إلى هذا الرابط .
- ثانيا.. قم بالنقر على أيقونة “التنزيل”.
- ثالثا.. انتظر حتى يتم الإنتهاء من “التحميل”.
- رابعا.. اضغط على زر “التثبيت” الذي يظهر أمامك على الشاشة.
- خامسا.. اضغط على زر “فتح اللعبة”.
- .سادسا قم بتسجيل الدخول إلى اللعبة واتبع باقي الخطوات.
ما هي مميزات التي تقدمها لعبه فيفا موبايل 2024؟
بعد أن تعرفنا على خطوات تحميل وتنزيل لعبه فيفا 24 على الهاتف سواء للأندرويد أو آيفون، نتعرف الآن على أهم مميزات التي تجعل لعبه فيفا 24 أحد اهم الالعاب في سوق متجر بلاي واب ستور:
- يحتوى الإصدار الجديد من اللعبة على العديد من المزايا المتنوعة والمختلفة.
- اهتمت الشركة بعمل العديد من التحسينات على الإصدار الجديد من اللعبة لكي تلقى إعجاب المستخدمين.
- الإصدار الجديد من اللعبة مزود بتقنيات عالية في الصوت والصورة.
- اللعبة مزودة بخاصية اللعب الجماعي والتي يفضلها عدد كبير من المستخدمين.