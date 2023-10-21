مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تسليم الأجهزة للطلاب في الأيام القادمة المقبلة، مع بدء العام الدراسي في 30 سبتمبر 2023، وسوف نوضح لكم التفاصيل، تابعونا.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024

من المتوقع توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في مختلف المدارس خلال الأيام القادمة، بدءا من بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، وسيتم الانتهاء من عملية التسليم في شهر نوفمبر المقبل، وفقًا لمصدر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة 2024

حسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتكون الوثائق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة لعام 2024 من التالي

صورة تبين إقرار تسليم الجهاز اللوحي وقعه ولي أمر الطالب.

إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

بعد دفع المبلغ التأميني في مكتب البريد والحصول على إيصالين، سيتم تسليم تأمين التابلت.

صورة من بطاقة ولي الأمر.

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024

يتميز جهاز تابلت الثانوية العامة عام 2024 بالعديد من السمات المهمة التي تجعله مناسبا لطلاب المرحلة الثانوية، وتشمل هذه السمات ما يأتي

الكاميرا الخلفية تمتاز بقدرتها على التقاط الصور بدقة 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 5 ميجابكسل. البطارية بسعة 7300 مللي أمبير. نظام التشغيل Android 11 الشاشة شاشة IPS LCD بقياس 10.1 بوصة وتدعم دقة 1920 × 1200 بكسل. وحدة المعالجة المركزية شاشة IPS LCD بقياس 10.1 بوصة وتدعم دقة 1920 × 1200 بكسل. سعة الذاكرة العشوائية (RAM) هي 3 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية 32 جيجابايت.

سعر تابلت الثانوية العامة

في عام 2024، يتراوح سعر تابلت الثانوية العامة بين 4500 و 5888 جنيه مصري، وهذا السعر ثابت للأعوام 2021، 2022، و 2023.