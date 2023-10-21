يتابع الكثير من المواطنين الإجراءات المطلوبة للحصول على البطاقة عن طريق الرقم القومي الخاص به، وتوفر وزارة الصحة هذه الخدمة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، وتسعى الحكومة والدولة إلى توفير مزايا كثيرة بعد الحصول على هذه الدعم، وسوف نتناول معكم اليوم رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، وكافة التفاصيل الهامة، تابعونا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

يهتم العديد من المواطنين في مصر بالاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 بوزارة الصحة، والتقديم الآن متاح في المرحلة الثالثة، وأيضا يتم توفير الدعم اللازم للمواطنين الذين يعانون من إعاقات جسدية وعقلية، تهدف الحكومة إلى تسهيل حياة المواطنين ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والصعبة من خلال تقديم كارت الخدمات الخاص بهم في مصر، ويتم تقديم ذلك للحصول على الحق القانوني بعد إجراء الفحص الطبي في المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويمكنكم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني من هذا الرابط.

ثم النقر علي خانة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

ثم كتابة الرقم القومي المؤلف من 14 رقم في الحقل المخصص له.

ثم النقر علي خانة “بحث”.

ثم سيتم عرض حالة بطاقة الخدمات المتكاملة لك.

يمكن أيضا البحث عن كارت الخدمات المتكاملة عن طريق الاتصال برقم الهاتف الساخن 16439.

شروط الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة 2023

للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، هناك عدد من الشروط التي يجب على الأفراد الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات توفيرها، ومن بين الشروط الرئيسية

أن يكون الشخص في حالة ملحة حينما يحتاج إلى الرعاية الصحية أو البرامج الاجتماعية المتاحة.

أن يكون الدخل المحدود هو دخل الأسرة الذي يقل عن مستوى محدد لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم المالي.

يتطلب الأمر

يجب أن يكون الشخص قد أجرى الفحص الطبي اللازم والمحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

أهم مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2023