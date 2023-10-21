معجزة حيرت العلماء.. بذور صغيرة لها مفعول السحر هترجعك شباب وتغير حياتك 180 درجة

تعتبر مشكلة ظهور التجاعيد في سن مبكرة من المشاكل الشائعة في وطننا العربي، ويرجع ذلك إلى طبيعة مناخها الجاف، خصوصاً مع عدم الالتزام بشرب كميات مناسبة من المياه يومياً، لذلك يلجأ الكثيرين إلى القيام ببعض الحلول التي من شأنها التخلص من تلك المشكلة، مثل الحقن والعمليات ومنتجات العناية بالبشرة، ولكن من الصعب على الكثيرين القيام بتلك الحلول نظراً لتكلفتها المرتفعة، لذلك سنقدم لكم وصفة بذور الكتان للبشرة.

وصفة بذور الكتان للبشرة

تعتبر تلك الوصفة أحد أفضل الحلول الطبيعية التي ستمكنك من التخلص من مشكلة التجاعيد بشكل فعال، وذلك بسبب قدرة ذلك النوع من البذور في استعادة نضارة وشباب البشرة، حتى أنه يتم استخدامها في صناعة بعض أنواع منتجات العناية بالبشرة، ويحتاج تحضير الخليط الاستعانة بتلك المكونات:

2 ملعقة كبيرة من بذر الكتان.

حفنة من أوراق الغار.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

كبسولة من فيتامين E.

مقدار كوب من المياه.

طريقة التحضير

يتم تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة من خلال وضع البذور وأوراق الغار والماء في وعاء مناسب، ثم يوضع على نار هادئة ويترك حتى يغلي لمدة خمس دقائق، بعد ذلك يرفع الخليط من على النار ويصفى بالمصفاة ويضاف إليه زيت الزيتون وجل الصبار والفيتامين مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي متجانس، بعد ذلك يحفظ الخليط في برطمان نظيف محكم الغلق.

خطوات الاستخدام

ضعي كمية من وصفة بذور الكتان للبشرة على الوجه بعد تنظيفه، ويترك لمدة عشرين دقيقة قبل أن يتم تنظيفه باستخدام الماء الفاتر، وتكرر العملية مرة واحدة يومياً للحصول على النتيجة المرجوة، مع ضرورة أن تتوقفي عن استخدامه في حال ظهر على البشرة أعراض الحساسية.