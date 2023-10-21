تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم الكامل للمواطنين المستحقين داخل العراق، وتقدم الحكومة العراقية مجموعة متنوعة من الدعم الاجتماعي للفقراء والمستحقين، وتعتبر منحة الرعاية الاجتماعية واحدة من المبادرات التي تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية، وفي الوقت الحالي، يسعى العديد من المتقدمين لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023، وسوف نتناول معكم أهم المعلومات المتعلقة بموعد صرف المنحة عن طريق هذا التقرير، كما سنقدم لكم أيضا رابط التسجيل وطرق الاستعلام المتاحة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

سنقدم لكم سلسلة من الخطوات البسيطة للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023، عن طريق الوصول إلى ملفات PDF التي تحتوي على أسماء المواطنين الذين تم قبولهم، وتعرض الخطوات على النحو التالي

في البداية يجب عليك الدخول علي منصة مظلتي من هذا الرابط.

ثم، انتقل إلى أيقونة الاستعلام عن قائمة الأشخاص المشتملين في الرعاية الاجتماعية من الوجبة التاسعة.

ثم النقر علي خانة أسماء الدفعة الخامسة

ثم حمل الملفات الموجودة أمامك.

ابحث عن أسمك داخل الملفات المرفقة.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، تتضمن الدفعة الخامسة من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 حوالي 150 ألف أسرة، وتشمل جميع محافظات البلاد، حتى يمكنهم الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن تتوفر الشروط التالية في الأسرة

أن تكون الأسرة بحاجة ماسة إلى دعم اجتماعي واقتصادي لتلبية احتياجاتها.

دخل الأسرة الشهري يكون أدنى من الحد الأدنى للدخل.

يجب أن يكون رب الأسرة مسجلا في برنامج الرعاية الاجتماعية.

يجب على المواطنين التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية، والتحقق من إدخال المعلومات الصحيحة عند استعلامهم عن أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتوجه إلى مكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتلقي المساعدة التي تم تحديدها.