زاد اهتمام الكثير من الناس بالبحث عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 134، وذلك بسبب وجود أحداث مشوقة في الحلقة، حيث حدث صراع بين السيد يعقوب وابن ارطغرل على الحكم في السلطنة، حيث كلا الطرفين كان يرغب في تعزيز سيطرته بعد وفاة سلطان السلاجقة السلطان مسعود، سنتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، تابعونا.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 134

يبحث الكثيرون من محبي وعشاق المسلسل التركي اليوم عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 134، حيث يعتبر هذا المسلسل جذب الكثير من المشاهدين الذين تمكنوا من بناء قاعدة جماهيرية قوية له، ومن المقرر أن تقوم قناة إي تي في التركية بنقل المسلسل بجودة عالية وصورة واضحة، في كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8.00 مساء باللغة التركية، يتم عرض الإعلان الأول للحلقة 134، وقد تم الإعلان عن عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 ولكن تم تأجيل عرض الحلقة 133 إلى الأربعاء المقبل، الموافق الـ25 من شهر أكتوبر الحالي، حداد على أرواح الشهداء في فلسطين وغزة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 134

تعمل قناة إي تي في التركية على عرض الحلقة 134 من مسلسل “المؤسس عثمان” في بداية شهر نوفمبر المقبل في يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً باللغة التركية، من المقرر أن تعرض الحلقة 134 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق لبداية شهر نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء، تم تأجيل الحلقة 133 من الموسم الخامس لمسلسل المؤسس عثمان إلى يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، وذلك بناءً على إعلان شركة بوزداغ، نظرا للحداد على أرواح شهداء فلسطين وغزة.