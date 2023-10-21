NOW.. ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي والرعاية

يسعى جميع الأسر المحتاجين للحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية حيث تقدم لهم الدولة نظام الرعاية الاجتماعية الذي يختص بكافة أوجه الدعم الذي يحصلون عليه سواء دعم مادي أو علاج وغذاء الأمر الذي جعل البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الذين قدموا الطلبات الإلكترونية من أجل قبولهم في دعم الوجبة التاسعة والأخيرة والذي تم الإعلان عن هذه الأسماء من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية و سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن المقبولين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وقد أكدت الوزارة أنه تم مراجعة الطلبات المقدمة من جميع المحافظات المختلفة للعراقيين وأنه يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، ويتم رفع أسماء كل المقبولين من محافظة واحدة في كشف واحد على أن تتوالى الوزارة في تنزيل الأسماء المقبولة من كل محافظة، حيث قد تم الإعلان عن أسماء أكثر من 300 ألف اسم حتى الآن وسيتم استكمال أعمال فرز الطلبات للتأكد من أن جميع المستفيدين من الفئات التي تستحق الدعم ، حيث يجب للقبول في دعم الوجبة الأخيرة تحقق الشروط التالية:

الجنسية العراقية والإقامة المستمرة في البلاد.

السن لا يقل 18 ولا يزيد 60 للرجال ومن 15 الى 50 بالنسبة للنساء.

لا يعمل وليس لديه دخل شهري .

المتقدم غير مسجل باى برامج دعم أخرى من الدولة .

من الفئات المستحقة لدعم الأيتام وذوى الهمم والأرامل والمطلقات والشيوخ .

ليس لديه سجل تجاري ولا تأمين صحي.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وخلصت الوزارة رابط مظلتي من من أجل أن يشتمل على جميع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كما يختص بكافة المعلومات عن الرعاية الصحية والغذائية والاستعلام عن جميع الأمور المتعلقة بالدعم المقدم من الدولة العراقية، وجعلت الوزارة الاستعلام عن أسماء المقبولين أسهل ما يكون من خلال الخطوات التالية :

الدخول عبر رابط منصة مظلتي spa.gov.iq.

واختيار قسم الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة التاسعة أو التى تريد الاستعلام عنها.

ادخل البيانات الشخصية مثل رقم الهوية والمحافظة والجوال.

الضغط على استعلام .

سيظهر جميع الأسماء التي تم قبولهم وفي حال أن كنت من المحافظات الثلاثة بغداد او صلاح الدين او اربيل فعليك الانتظار حتى تنزل الوزارة اسماء المقبولين بالرعاية وبالنسبة للمحافظة المعلن اسماء المشمولين بالدعم منها يكون عدم وجود اسمك يعني رفض الطلب .