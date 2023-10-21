بدون تشويش.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134
قناة الفجر الجزائرية
تقدم قناة الفجر الجزائرية 2023 عرضا مجانيا وبدون اشتراك وبدون تقطيع لمسلسل المؤسس عثمان، تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات العربية في الوطن العربي، في هذه القناة تتم بث مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات المختلفة، بما في ذلك المسلسلات التاريخية التركية المشهورة، وسوف نتناول معكم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023
تم بدء بث قناة الفجر الجزائرية في عام 2008، وهي تعود ملكيتها لمؤسسة الفجر للتلفزيون والإذاعة، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج بما في ذلك الأخبار والشؤون السياسية والفنية والرياضية والثقافية، تقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الهندية والتركية والعربية، ويمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية عن طريق التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 11034
يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات عن طريق التردد التالي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 12034
ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
لضبط تردد القناة الجزائرية الفجر على جهاز الاستقبال الخاص بك، قم باتباع الخطوات التالية
- في البداية، أدخل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- ثم تحديد خيار إضافة قناة جديدة.
- ثم إدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب الذي ينتمي للقناة.
- ثم النقر علي خانة البحث.
- ثم الانتظار حتى يتم العثور على القناة وضبطها.
برامج ومسلسلات قناة الفجر الجزائرية
تقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل تشكيلة متنوعة من البرامج والمسلسلات، بما في ذلك
- المسلسلات التركية المشهورة هي “ألب أرسلان”، “بربروس”، “قيامة عثمان” .
- تتضمن المسلسلات العربية “اللي مالوش كبير”، “الكبير أوي 6″، “الاختيار 3”.
- البرامج الرياضية تتضمن برنامج برنامج “التحليل الفني”، برنامج “الكأس”، “الملعب”.
- البرامج الثقافية المذكورة هي “ذاكرة الوطن”، “الديوان”، “عالم الفن”.
- البرامج الإخبارية والسياسية الشهيرة: “الرأي العام”، “الفجر الرياضي”، “صباح الفجر”.