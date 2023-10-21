أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، عن بدء صرف الدفعة الخامسة من المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية، بعد انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة، ووفقا لبيان الوزارة، فإن عدد المستفيدين من الدفعة الخامسة بلغ 200 ألف أسرة، بإجمالي 1.2 مليون فرد، وذلك في جميع محافظات العراق، وسوف نتناول معكم اليوم رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

أشار البيان إلى أن الوزارة قد نشرت قوائم تحتوي على أسماء المستفيدين على موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكان المواطنين الاطلاع على هذه القوائم من خلال زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عبرت الوزارة عن امتنانها وتقديرها لجميع المؤسسات التي ساهمت في نجاح عملية إطلاق الوجبة الخامسة من المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية، بإمكانك الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال متابعة الإجراءات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. ثم تحديد قسم “الرعاية الاجتماعية”. ثم النقر علي خانة “أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية”. ثم إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق. ثم النقر علي خانة“بحث”. بعد ذلك، ستظهر لك قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية، مرتبة حسب المحافظة والمدينة والاسم.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

نوضخ لكم شروط الاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية في العراق في العناصر التالية

أن يكون المتقدم من الأسر التي تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية.

أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

قيمة راتب الرعاية الاجتماعية

تقدم الرعاية الاجتماعية في العراق بقيمة راتب تبلغ 50,000 دينار عراقي شهريًا، وهو يعادل تقريبًا 300 دولار أمريكي، ويكون دور راتب الرعاية الاجتماعية في العراق يكون مهما جدا في تقديم المساعدة للأسر الفقيرة، حيث يعمل على تأمين احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها.