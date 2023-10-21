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سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في الأسواق الحق الفرصة وابني بيتك

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت

دعاء محمدمنذ ساعة واحدة
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سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت الموافق ال21 من شهر اكتوبر لعام 2023 إنخفاضا ملحوظا في الأسواق حيث انخفض سعر الطن ما بين 100 إلى 300 جنيه، وعاودت الارتفاع مرة أخرى كما انخفض سعر الأسمنت ما بين 70 إلى 130 جنيه ثم عاود الارتفاع أيضا، بينما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض، وتشهد أسعار الحديد بحثا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة لرجال الاعمال والمقاولين وشركات المقاولات الكبرى بالإضافة إلى الأشخاص الراغبين في بناء منازل جديدة في الفترة المقبلة.

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق:-

فيما يلي أسعار طن الحديد في الاسواق المحلية:

سعر الأسمنت الأبيض العادةسجل متوسط سعر الطن حوالي 3600 جنيه.
أسمنت السويدى المقاوم للملوحةسجل سعر الطن حوالي 2190 جنيها.
أسمنت السويس المقاوم للملوحةسجل سعر الطن حوالي 2020 جنيها
العربية للأسمنت المقاوم للملوحةسجل سعر الطن حوالي 2050 جنيها
أسمنت أسيوط المخلوطسجل سعر الطن حوالي 1280 جنيها.
أسمنت طرة وحلوانسجل سعر الطن حوالي 1930 جنيها.
أسمنت الفهدسجل سعر الطن حوالي 1840 جنيها.
أسمنت المعلمسجل سعر الطن حوالي 1880 جنيها..
أسمنت الشركة العربية المسلحسجل سعر الطن 2000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق:

حديد عز والدخيلةسجل سعر الطن حوالي 35 ألف جنيه.
حديد عطيةسجل سعر الطن حوالي 32 ألفا و700 جنيه.
حديد المراكبيسجل سعر الطن 32 ألفا و500 جنيه.
حديد الكوميسجل سعر الطن حوالي 32 ألفا و400 جنيه.
حديد بيانكوبلغ سعر الطن حوالي 32 ألف جنيه.
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دعاء محمدمنذ ساعة واحدة
0

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