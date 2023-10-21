سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في الأسواق الحق الفرصة وابني بيتك

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت الموافق ال21 من شهر اكتوبر لعام 2023 إنخفاضا ملحوظا في الأسواق حيث انخفض سعر الطن ما بين 100 إلى 300 جنيه، وعاودت الارتفاع مرة أخرى كما انخفض سعر الأسمنت ما بين 70 إلى 130 جنيه ثم عاود الارتفاع أيضا، بينما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض، وتشهد أسعار الحديد بحثا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة لرجال الاعمال والمقاولين وشركات المقاولات الكبرى بالإضافة إلى الأشخاص الراغبين في بناء منازل جديدة في الفترة المقبلة.

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق:-

فيما يلي أسعار طن الحديد في الاسواق المحلية:

سعر الأسمنت الأبيض العادة سجل متوسط سعر الطن حوالي 3600 جنيه. أسمنت السويدى المقاوم للملوحة سجل سعر الطن حوالي 2190 جنيها. أسمنت السويس المقاوم للملوحة سجل سعر الطن حوالي 2020 جنيها العربية للأسمنت المقاوم للملوحة سجل سعر الطن حوالي 2050 جنيها أسمنت أسيوط المخلوط سجل سعر الطن حوالي 1280 جنيها. أسمنت طرة وحلوان سجل سعر الطن حوالي 1930 جنيها. أسمنت الفهد سجل سعر الطن حوالي 1840 جنيها. أسمنت المعلم سجل سعر الطن حوالي 1880 جنيها.. أسمنت الشركة العربية المسلح سجل سعر الطن 2000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق: