بعد قرار رئيس الجمهورية.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد+ موعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي 2023

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد موضح به بالتفصيل الحد الأدنى لجميع الوظائف والدرجات للموظفين بصورة عامة داخل الجمهورية، وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حد المرتبات الأدنى والمنحة التي تحصل عليها فئة المعاشات بصورة استثنائية، وهذا السبب الذي جعل جميع المواطنين يبحثون على جوجل عن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وموعد تطبيقه بشكل رسمي في البلاد.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد

بالنسبة لجدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2023 يكون كالتالي:

الدرجة العالية الحد الأدنى لأجور العاملين عليها الجديد: 9 آلاف جنيه.

درجة المدير العام الحد الأدنى للعاملين بها بعد الزيادة: 7500 جنيه.

الدرجة الأولى تم زيادة الحد الأدنى لها ليصبح: 7000 جنيه.

أما الحد الأدنى للدرجة الثانية بعد الزيادة الجديد: 6 آلاف جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة الثالثة: 5500 جنيه.

العاملين بالدرجة الرابعة يكون الحد الأدنى الجديد لهم: 5 آلاف جنيه.

يكون الحد الأدنى الجديد لأجور العاملين بالدرجة الخامسة: 4500.

أما الدرجة السادسة يكون الحد الأدنى لها: 4000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور الجديد الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

موعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي 2023

بعد القرار الرسمي الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يقضي بزيادة حد الأجور الأدنى لكافة العاملين في الدولة، واستكمالًا للقرارات الهامة التي اُصدرت في الفترة الأخيرة مضاعفة منحة العلاوة للمعاشات لفترة من الوقت، أما بالنسبة لموعد تطبيق قرار الحد الأدنى هذا فقد بدأ العمل به فعليًا منذ بداية أكتوبر.