الحق احجز شقة.. موعد إعلان شقق تعاونيات الإسكان+ مساحات شقق تعاونيات البناء والإسكان

موعد إعلان شقق تعاونيات الإسكان المصرية موضوع يهتم به كثير من المواطنين خاصةً فئة الشباب فنجد أن هذه الشقق قد أعلنت الهيئة المصرية العامة لتعاونيات الإسكان والبناء عنها بوجودها داخل 4 مدن مصرية، وهي من ضمن المبادرات الجديدة المطروحة من قبل الحكومة لتشجيع الشباب على الانتقال لهذه المدن وتعميرها، وبالتالي تخفيف الضغط السكاني في القاهرة والمحافظات الكبيرة، ويتم استحقاق تلك الشقق وفقًا لمجموعة شروط وفي موعد محدد تُحدده الهيئة أيضًا.

موعد إعلان شقق تعاونيات الإسكان

قد أعلن اللواء المهندس وليد البارودي ( رئيس مجلس إدارة هيئة التعاونيات العامة للبناء والإسكان ) التفاصيل الكاملة حول طرح شقق تعاونيات الإسكان الجديدة، الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج داخل مدينة بدر في غضون شهر فقط.

مساحات شقق تعاونيات البناء والإسكان

صرح رئيس تعاونيات البناء والإسكان أن الهيئة تعمل على طرح شقق سكنية مساحتها 70 متر وتتكون من غرفتين وصالة، على أن يكون هذا الطرح داخل مدينة بدر وتتراوح مساحات هذه الشقق بين: 90 متر و 120 متر و 150 متر وأيضًا 200 متر ويكون ذلك في الفترة القادمة.

أما بالنسبة لطرح شقق تعاونيات البناء والإسكان داخل كل من: القاهرة الجديدة، مدينة بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر من المقرر أن تبدأ المساحات بها من 109 متر : 152 متر.

شقق تعاونيات البناء والإسكان في المدن الجديدة

الجدير بالذكر أن المشروعات القائمة في المدن الجديدة تمتلك وجهات استثمارية بصورة كاملة حيث تتبع الشكل المماثل للوحدات الاستثمارية فلا يوجد فرق بينها، وهذا لأن الحكومة والجهات المعنية تسعى جاهدةً حتى لا يُصبح هناك فرق بين: الوحدات الخاصة بفئة محدودي الدخل و والدخل المتوسط وأيضًا من لديهم وحدات استثمارية.