اشتري وخزني فراخ براحتك.. أسعار الدواجن اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

الدواجن تعد من بين أنواع اللحوم الأكثر مبيعا وطلبًا في الأسواق المحلية إذ تعتبر من أكثر المنتجات الغذائية المعروضة والمطروحة على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار والذي يعد ارتفاع ملحوظ بالمقارنة بالأسابيع الماضية، وبالحديث حول تلك النوعية من الأغذية نجد أن أسعارها تعد من أكثر المعلومات الاقتصادية التي تتم مراقبتها بشكل يومي ولذلك نتعرف بالتفصيل على أهم ما توصلت إليه مؤشرات الأسعار اليوم في مصر وما يمكن أن نتوقعه حول أسعارها حتى يوم غد السبت مطلع الأسبوع المقبل وبافتتاحية التعاملات في البورصة.

أسعار الدواجن اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

الدواجن هي نوع من السلع الاستهلاكية التي على الرغم من أن مصر من أهم الدول التي تنتجها ونمتلك قدر كبير من الاكتفاء الذاتي منها إلا أنها تعد من أكثر أنواع اللحوم المتواجدة في الأسواق التي يعاني المستهلك من الارتفاع في قيمتها السعرية، وفيما يلي نذكر مزيد من التفاصيل الأسعار الحالية لكل الأنواع التي تزيد نسب مبيعاتها بشكل يومي في السوق وما يتوقع لسعرها يوم غد.

أسعار الدواجن البيضاء

الدجاج الأبيض يعد هو النوع الذي تمتلئ به الأسواق بنوع جيدة منها تختلف في أوزانها ولكن السعر الخاص بها لا يزال مرتفع، إذ وصل الكيلو اليوم إلى سعر يعادل 79 جنيه مصري وهو السعر الحالي وسعر الإغلاق ومن المتوقع يوم السبت أن تفتتح البورصة الرئيسية تعاملاتها بهذا السعر، وفي المزرعة السعر الحالي يتراوح ما بين قيمة 70 وحتى 71 جنيه مصري.

أسعار دواجن الساسو والأمهات

تتوفر كميات وأعداد كبيرة من الدواجن من تلك النوعية الأكثر جودة من لحوم الطيور بشكل عام وأسعار الدواجن الحمراء تسجل اليوم سعر ما بين 97 و98 جنيه مصري وهو السعر الأكثر انتشار في كافة الأسواق المحلية، بينما وصل سعر 1 كيلو جرام من الدجاج الأمهات لنحو 65 جنيه مصري في البورصة المحلية، وتسجل اليوم سعر 70 جنيه بالسوق الشعبية ويتوقع استقرار سعرها يوم غد على هذا السعر.