شوف كرتونة بكام النهاردة.. أسعار البيض اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في الأسواق والمزارع

يهتم الكثير من المستهلكين بمتابعة أسعار البيض خلال تلك الفترة التي لا تستقر فيها أسعار السلالات الداجنة وعلى أثرها ترتفع الأسعار الخاصة بالبيض الذي يتنوع ما بين البيض الأحمر الأكثر استهلاك والبيض الأبيض وكذلك نوعية البيض البلدي والتي تعتبر أكثر نوعيات البيض التي يكون سعرها هو الأعلى في السوق المحلية، ومن خلال السطور المقبلة نتعرف على تكلفة شراء البيض المتوقعة حتى يوم غد.

أسعار البيض اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

البيض تستقر أسعاره اليوم على نفس الأسعار التي قد سجلها اليوم، حيث بلغ السعر الخاص بكل نوع نفس مؤشره السعري المماثل لسعر الإغلاق يوم أمس وقد لوحظ أن ثبات سعر منتج البيض جعل هناك مزيد من الاستقرار في كافة الأسواق التجارية وفيما يلي نتعرف على سعر كرتونة البيض في الأسواق والمتوقعة حتى يوم غد.

سعر البيض البلدي

تستمر البورصة المحلية للدواجن والبيض في متابعة عرض الأسعار وتحديث التقارير الخاصة بها بشكل يومي وقد نشرت اليوم التكلفة السعرية لكل أنواع البيض والدواجن وهذا ما سنتابعه من خلال ما يأتي:

بلغ سعر البيض البلدي اليوم قيمه تقدر بنحو 140 جنيه.

في بعض الأسواق التجارية الأخرى ببعض المناطق يصل السعر إلى 145 جنيه مصري، ويتوقع أن يظل على هذا السعر حتى يوم غد السبت.

سعر البيض الأحمر

البيض الأحمر تستقر كرتونة منه على سعر يصل حتى 128 جنيه للطبق، وذلك ما تم الإعلان عنه من قبل البورصة اليوم وهو السعر المنتشر في المزارع أيضا بينما يصل للمستهلك بقيمة مالية تصل حتى 144 جنيه مصري، وقد تقل حتى 133 جنيه مصري في بعض السوق المحلية.

سعر البيض الأبيض

يعتبر البيض الأبيض من أكثر أنواع البيض التي تتوفر في كل المناطق والكثير من الأسواق المحلية في المزارع بقيمة 126 جنيه مصري ويصل للمستهلك بسعر ما بين 130 وحتى 132 جنيه مصري.

سعر الدواجن اليوم

سجل سعر الدجاج الأبيض من 78 وحتى 80 جنيه.

يسجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو سعر يصل ل 98 جنيه.

الدواجن الأمهات متوفرة بسعر 65 جنيه في المزرعة