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تردد قناة سلطانة الجديد 2023 لعرض مجموعة مميزة من الأفلام والمسلسلات الجديدة
تردد قناة سلطانة الجديد 2023 لعرض مجموعة مميزة من الأفلام والمسلسلات الجديدة
زادت عمليات البحث بشكل مكثف، عن تردد قناة سلطانة الجديد عبر محركات البحث، حيث إن قناة سلطانة تعد من أهم القنوات التي تقوم بعرض العديد من الأعمال الدرامية والفنية المختلفة، إضافة إلى كم المحتويات المتنوعة التي منها الدرامي والسينمائي، فضلاً عن أنها تتميز بالعديد من المميزات التي عملت على جذب شريحة كبيرة من الجماهير بالوقت الحالي، خاصة وأن الصوت والصورة واضحة وذات دقة عالية.
تردد قناة سلطانة 2023
يتمثل تردد قناة سلطانة بعد التحديث الأخير على الأقمار الصناعية التي جاءت على النحو التالي:-
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد 11034.
- معدل الترميز يكون 27500.
- بينما معامل تصحيح الخطأ يتمثل في ¾.
طريقة ضبط تردد قناة سلطانة الجديد 2023
هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل القيام بإستقبال قناة سلطان الجديد على الأقمار الصناعية، التي جاءت وفقًا للنحو الأتي:-
- في البداية يجب التحكم بجهاز الريموت.
- ثم يتم التوجه إلى التلفاز.
- بعد ذلك يمكن الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالقناة.
- الضغط مباشرة على زر “التثبيت”.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “التثبيت اليدوي”.
- إدخال التردد الخاص بالقناة.
- تحديد القمر الصناعي وهو النايل سات.
- الضغط على زر “بحث”.
- لتتمكن في النهاية من معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالقناة.