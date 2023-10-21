تردد قناة سلطانة الجديد 2023 لعرض مجموعة مميزة من الأفلام والمسلسلات الجديدة

زادت عمليات البحث بشكل مكثف، عن تردد قناة سلطانة الجديد عبر محركات البحث، حيث إن قناة سلطانة تعد من أهم القنوات التي تقوم بعرض العديد من الأعمال الدرامية والفنية المختلفة، إضافة إلى كم المحتويات المتنوعة التي منها الدرامي والسينمائي، فضلاً عن أنها تتميز بالعديد من المميزات التي عملت على جذب شريحة كبيرة من الجماهير بالوقت الحالي، خاصة وأن الصوت والصورة واضحة وذات دقة عالية.

تردد قناة سلطانة 2023

يتمثل تردد قناة سلطانة بعد التحديث الأخير على الأقمار الصناعية التي جاءت على النحو التالي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد 11034.

معدل الترميز يكون 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يتمثل في ¾.

طريقة ضبط تردد قناة سلطانة الجديد 2023

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل القيام بإستقبال قناة سلطان الجديد على الأقمار الصناعية، التي جاءت وفقًا للنحو الأتي:-