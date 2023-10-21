مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 كاملة مترجمة باللغة العربية وتردد قناة الفجر الجزائرية وقناة atv التركية

بحث رائج على جوجل منذ عدة أيام عن عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 التي كانت من المقرر أن يتم عرضها الأسبوع الماضية، وهذا ما دفع الجمهور للبحث والتساؤلات المستمرة لماذا لم يتم عرض الحلقة في موعدها المحدد، أصبح مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات الناجحة جداً وكل موسم يتم انطلاقه يحمل أحداث قوية تجذب انتباه الجميع وتنال إعجابهم، اليوم سوف ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالية لماذا تم تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 وموعد العرض والقنوات الناقلة ابقوا معنا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

كان من المقرر أن يتم عرض الحلقة 133 من المسلسل التركي قيامة عثمان منذ يومين الأربعاء الموافق 18 من أكتوبر الجاري 2023 لمن بسبب الأحداث الجارية بين فلسطين وإسرائيل تم تأجيل العرض تضامناً وحداد على مع شهداء غزة فلسطين، وهذا ما جعل البحث يرتفع بشكل كبير جداً عن موعد عرض الحلقة 133 التي كان يترقبها الجمهور المشاهد بفارغ من الصبر، لأن الحلقة السابقة الثانية من الموسم الخامس شهدت أجواء شيقة وممتعة بعد مواجهة الغازي عثمان بالسيد يعقوب.

ومن المؤكد أم الحلقة القادمة تحمل مفاجآت كثيرة وأبرزها هو عودة تورغوت، قيامة عثمان جميع أحداثه تدور حول الدولة العثمانية وصراعات بين المفعول والبيزنطيين و القبائل التركية، ورغم تعرض الدولة العثمانية لضغوط ومواجهات كثيرة لكن الغزي عثمان أرطغرل يصمد ويدفع بجيشه للأمام ويحقق النصر وبشجاعة.

موعد عرض المؤسس عثمان الموسم الخامس ح133

بعد عدة أيام قليلة سوف تنطلق الحلقة المؤجلة 133 من مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس.

وسوف يتم إذاعتها بشكل حصري عبر قناة atv التركية الأربعاء الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويعرض المسلسل في يوم الخميس على قناة وقناة الفجر الجزائرية في الساعة 8 مساءً و الجمعة الساعة 1.

و يوم الخميس في الثامنة مساءً على قناة الصعايدة ومصر ام الدنيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة atv التركية