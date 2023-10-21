صدرت الان كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 الدفعة السادسة pdf بالعراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها مؤخرًا عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث إن ذلك يتم صدوره في كشوفات تشمل جميع أسماء المشمولين، وذلك عبر منصة مظلتي، لتكون هذه الرعاية من أهم المنح والمساعدات التي توفرها حكومة العراق، فضلاً عن قبول ما هو مستحق منهم، بما يشمل الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود والمتوسط.

المشمولين في اسماء الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه يوجد نحو 300 ألف مواطن قاموا بالتقديم إلى الرعاية الاجتماعية، وهم الأشد احتياجًا لمثل هذه المساعدات المالية، إضافة إلى أن وزارة العمل تقوم بإستقبال ما هو مستحق منها، على أن يتم توزيع جميع المنح اليوم 21 أكتوبر 2023 بما تشمل الدفعة السادسة للرعاية الاجتماعية، مع العلم أنه في حال عدم وجود مستحق للمنح، يتم حظره من الكشوفات على الفور.

استعلام اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة

أصبح من السهل القيام بإلاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-