رابط تقديم وزارة الدفاع تسجيل التجنيد المشروط للرجال والنساء والشروط اللازمة mod.gov.sa

رابط تقديم وزارة الدفاع تسجيل التجنيد المشروط، بعد أن أعلنت الوزارة العامة للقبول بالإعلان عن فتح باب التسجيل للتقديم في عدد من الوظائف الشاغرة للنساء والرجال، كما أعلنت الوزارة أيضاً عن الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم التي أعلنت عنه وزارة الدفاع وخطوات التسجيل والشروط المطلوبة للنساء والرجال …

رابط تقديم وزارة الدفاع تسجيل التجنيد المشروط وزارة الدفاع

بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في الوظائف الشاغرة بها للنساء والرجال وبدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التقديم، والمعروف عن وظائف وزارة الدفاع أنها تقدم عدد من المميزات للعاملين بها منها الخدمات العامة وخدمة التأمين الاصحي والاجتماعي، والاشتراكات في النوادي والمرتبات والمكافآت الشهرية وغيرها من الأمور التي يسعى كل شاب أن يمتلكها،وإليكم خطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية .

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على الإنترنت.

اختر وظائف وزارة الدفاع.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانان الموضحة أمامك.

اضغط على حفظ البيانات.

ثم اضغط على ارسال البيانات.

سوف يتم ارسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل أو على البريد الالكتروني.

شروط التقديم على بوابة التقديم الموحد لعام 1445 للرجال والنساء

حيث أعلنت وزارة الدفاع عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم بالوظائف المعلن عنها للنساء والرجال والتي جاءت كالتالي: