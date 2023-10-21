مسلسل كريستال الحلقة 82 كاملة على شاهد vip موت لمياء يقلب كل الموازين

مسلسل كريستال الحلقة 82، مع عرض كل حلقة من مسلسل كريستال يكون قبل نهاية الحلقة حدث قوي يزيد من تعلق الجمهور المشاهد بمعرفة المزيد من الأحداث، شهدت الحلقات الماضية تطورات كثيرة بين علاقة الحب والانتقام في نفس الوقت، كريستال عمل مميز جداً أعرب ملايين المتابعين على إعجابهم الشديد بالمسلسل وأنه يستحق هذا النجاح الكبير، مما حصد مسلسل كريستال مشاهدة عالية جداً وكان الأعلى في المشاهدة على منصة شاهد بين مختلف الأعمال، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة أحداث مسلسل كريستال الحلقة 82.

مسلسل كريستال الحلقة 82

شهدت الحلقة السابقة تطورات كثيرة عندما علم جواد بحقيقة حمل فاي لكنه لا يصدق أن الطفل ابنه وعندما تواجههة عاليا بحقيقة الأمر يقول لها أنه لا يتورط في قصة جديدة مع فاي ولا يعترف أن الطفل أبنه، ومن جه أخرى تحاول فاي أن تخفي الحقيقة عن جواد بمساندة باسل خوفاً على طفلها، وتحاول فاي أن تبدأ علاقة وحياة جديدة مع باسل الذي علمت مدى حبه الشديد لها وأنه غفر لها كل ما فعلته.

كما أن باسل أكبر داعم لها وفي كل خطوة يحميها ولن يفكر سوى في فاي والطفل ووعدها أنه يسعدها ويهيئ لهم حياة سعيدة بعيدة عن كل مشاكل مهما حدث، وتحدث المفاجئة الكبرى وتخبر عاليا لمياء أن فاي حامل من جواد وقتها شعرت لمياء بصدمة وعند الذهاب إلى حفل عاليا تفقد الوعي وتستلقي على الأرض وتلتقط أنفاسها الأخير وتطلب من جواد أنه لا يترك أبنه مع فاي ويقرر جواد أن يبحث عن الحقيقة ولا يترك الطفل أبداً.

موعد كريستال الحلقة 82

يتم عرض مسلسل كريستال اللبناني من الأحد إلى الخميس ويتم عرضه عبر منصة شاهد vip الأصلي في تمام الساعة 9 مساءً بعد العرض على شاشة التليفزيون بساعة واحدة، والقناة الرسمية لعرض المسلسل شاشة mbc 1 وتوقيت العرض الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية ويعرض في ال‘ادة عبر قناة mbc العراق الساعة 9 مساءً.