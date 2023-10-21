حكاية عيشها بفرحه الحلقة الأولى من مسلسل 55 مشكلة حب ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

حكاية عيشها بفرحه الحلقة الأولى، حالة من الترقب والانتظار لعرض الحكاية الثالثة من مسلسل 55 مشكلة حب، حيث حقق هذا المسلسل نجاح كبير منذ بداية العرض وشارك في هذا النجاح نخبة لامعة من نجوم ونجمات الدراما المصري،بدأ المسلسل بالحكاية الأولى وهي الفريدو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، والحكاية الثانية ماتيجي نشوف بطولة هنا شيحة ونبيل عيسى.

وأخيراً بعد ساعات قليلة تنطلق حكاية جديدة عيشها بفرحة والتي يشارك فيها مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، ولذلك ينتظر الجمهور المشاهد الحلقة الأولى من هذا العمل المميز بفارغ من الصبر، اليوم ننشر لكم عبر التقرير التالي الكثير من التفاصيل حول حكاية عيشها بفرحه الحلقة الأولى من مسلسل 55 مشكلة حب.

حكاية عيشها بفرحه الحلقة الأولى

منذ انتهاء عرض الحلقة الأخيرة من الحكاية الثانية ماتيجي نشوف والجمهور يبحث بكثرة عن اسم الحكاية الجديدة ومتى موعدها والقنوات التي تنقلها، وبعد انتهاء عرض ماتيجي نشوف قامت شركة الإعلان بالترويج للحكاية الثالث وإعلان اسمها عيشها بفرحة، حيث يضم المسلسل 4 حكايات كل حكاية ذات أحداث وقصة مختلفة أكثر تميز وكل حكاية تتكون من عشرة حلقات فقط، ومن المقرر أن تكون أحداث عيشها بفرحة شيقة للغاية تنال إعجاب الجمهور المشاهد لأنه عمل اجتماعي رومانسي يناقش عدة قضايا وتقدم الحكاية رسالة هامة جداً للمجتمع.

أبطال حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب

هاني عادل.

هبة مجدي.

حسن أبو الروس.

محمود ياسين جونيور.

نور إيهاب.

رانيا منصور.

محمود ياسين جونيور.

ياسر فرج.

تأليف عمرو محمود ياسين.

إخراج ألبير مكرم.

المنتج: أحمد عبد العاطي.

موعد عرض حكاية عيشها بفرحة

بعد 24 ساعة فقط حسب تاريخ الغد الأحد الموافق 22 من أكتوبر الجاري 2023 يتم طرح الحلقة الأولى من حكاية عيشها بفرحة ضمن عشرة حلقات، وسوف يتم إذاعة هذا العمل من الأحد إلى الخميس عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً والإعادة في 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً، ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً والساعة 5 صباحاً.