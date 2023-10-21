“بعد تأجيل عرض الحلقة” تعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 على قناة الفجر الجزائرية وتردد القناة على النايل سات

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133، أعلنت قناة atv التركية خلال الساعات الأخيرة عن تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 والذي يترقبه عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، وأشارت القناة إلى أن هذا القرار بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة وما تشهده من أحداث مؤلمة ، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133…

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

يترقب عدد كبير من الجماهير ومحبي المسلسلات التركية موعد عرض مسلسل قيامنة عثمان الحلقة 133، والتي كانت من المقرر أن يتم عرضها يوم الأربعاء الماضي إلا أن القناة أعلنت حالة الحداد على أرواح شهداء غزة.

وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول الصراع الذي مر به المؤسس عثمان خلال فترة بناء الدولة العثمانية، والصراعات التي تعرض لها عثمان من أعدائه المغول والتتار وغيرهم، إلا أن عثمان يظهر خلال الحلقات الماضية وهو حزين بسبب مرض زوجته التي عجز الأطباء عن علاجها، وخلال الحلقة المقبلة سوف يظهر عثمان وهو أمام عدو جديد له ويحاول أن يتخلص منه بشتى الطرق.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية ظهراً.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يضم مسلسل قيامة عثمان عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما التركية ومنهم :