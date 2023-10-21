رابط الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة مكتب العمل … والفئات المستثناه hrsd.gov.sa

رابط الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة مكتب العمل، تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية سواء للمقيمين أو الوافدين توفيراً للوقت والجهد، وتجنب الازدجام والتكدس في المكاتب والهيئات الحكومية ومن خلال هذا المقال دعونا نستعرض معكم رابط الاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة مكتب العمل .

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

حيث تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الخدمات ابرزها استخراج الرخص الخاصة بالعمل والاستعلام عنها وتجديدها وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم اضغط على خدمات الوزارة.

سوف يتم توجيهك إلى بوابة الخدمات الالكترونية.

ثم اضغط على تجديد أو اصدر رخصة العمل.

يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ادخل رمز التأكيد .

ثم اضغط على بحث.

بعد الإنتهاء من التسجيل سوف يظهر أمامك رقم السداد والحالة الخاصة ويجب دفع المبلغ المطلوب.

خطوات الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة بالجوال

في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لمكتب العمل على الإنترنت.

اضغط على استعلام.

ثم اختر نوع الخدمة المراد القيام بها.

ثم اضغط على الاستعلام برقم الهوية .

ادخل كود التحقق.

ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

الفئات المستثناة من رسوم مكتب العمل

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن عدد من الفئات المستثناه من رسوم مكتب العمل وهم: