موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023-2024 وخطوات تفعيلة لمتابعة شرح الدروس

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023-2024، ينشغل الطلاب من الصف الأول الثانوية بمعرفة مواعيد الحصول على التابلت المدرسي لا، فترة الانتظار طالت كثيرةً وباقي أيام على مرور شهر كامل من السنة الدراسية الجديدة، يوفر التابلت المدرسي الكثير من الأمور على الطلاب ومساعدتهم في الحصول على المعلومات وشرح الدروس والدخول على المنصات التعليمية.

منذ عدة سنوات وتغييرات تماماً المنظومة التعليمية وأصبحت أكثر تطور وتقدم وتمكنت وزارة التربية والتعليم من تخصيص تابلت لطلاب الثانوية العامة لتطبيق المنظومة، وعند ظهور فيروس كورونا كان للتابلت دور كبير لأن الطلاب كانت تتابع الحصص المدرسية وشرح الدروس وتقوم بتسجيل الدخول على منصات الامتحانات لحل الاختبارات المقرر عليهم من داخل المنزل دون الحاجة للخروج، اليوم ننشر لكم موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023-2024.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023-2024

ينتظر الطلبة والطالبات من الصف الأول الثانوي من جميع محافظات مصر استلام التابلت المدرسي بفارغ من الصبر نظراً لأهميته الشديدة لاستكمال عامهم الدراسي والإطلاع على المراجعات والدخول على المنصات التعليمية لمتابعة الشرح، خلال تلك الفترة تجهز وزارة التربية والتعليم كمية التابلت بعد حصر عدد الطلاب في تلك المرحلة ويتم توزيع التابلت مع حلول شهر نوفمبر المقبل، لكن يجب على الطالب التوجه لأقرب فرع we للحصول على الشريحة المخصصة للطلاب بالبطاقة الشخصية لولي الأمر ويجب أن يسدد الطالب رسوم تأمين التابلت التي تبلغ قيمتها 105 جنيه يتم دفعها عن طريق فوري أو البريد المصري بكل سهولة.

موعد تفعيل تابلت الثانوية العامة 2024

يتم تفعيل التابلت المدرسي بعد استلامه بعدة أيام وربطه بالشريحة وظهوره على سيستم الوزارة، حيث يقوم بتلك العملية الجهات المعنية التابعة لوزارة التربية والتعليم وشركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و لأستلام التابلت على الطلاب تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل