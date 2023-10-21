“كفاية لحد كدة”.. مارسيل كولر يصدر أولى قراراته بعد تعادل الاهلي مع سيمبا التنزاني بعد التعادل

إنطلق يوم أمس أولى مباريات دوري السوبر الأفريقي والتي ألتقى بها لاعبي النادي الاهلي مع سيمبا التنزاني ضمن إجراءات القرعة، وقد شهد اللقاء العديد من الأحداث وقلب النتائج عن غير المتوقع، حيث أدى لاعبي النادي الاهلي لقاء قوي أمام أسد تنزانيا خلال الشوط الأول مع ضيع نحو أربع فرص مؤكدة لأهداف، لكن النتيجة أستقرت على التعادل بنتيجة 2-2 ،بعد التوقعات الكبيرة لفوز الاهلي لنا قدمه من أداء قوي.

مارسيل كولر يصدر أولى قراراته بعد التعادل

ووجه السويسري مارسيل كولر قرار جديد لجميع لاعبي النادي الاهلي بعد اللقاء الصعب الذي حدث أمام سيمبا على أرضه، وذلك بعد التعادل يوم أمس الجمعة حيث طالب من جميع لاعبي النادي الاهلي الحصول على الراحة من التدريبات بداية من اليوم السبت مع رجوعهم يوم الأحد المقبل لإستكمال التدريبات إستعدادا لملاقاة سيمبا مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم.

وتهدف الراحة التي يحصل عليها لاعبي الاهلي حتى يستطيعوا معرفة الأخطاء التي أدت إلى قلب النتيجة ومحاولة الإبتعاد عنها في المرات المقبل، بالأخص مع وجود لقاء أخر مع سيمبا التنزاني.

ومن المقرر وصول لاعبي الاهلي وطاقم الفريق اليوم عبر المطار والاستعداد للقاء المقبل، وحضر مباراة يوم الأمس عدد من الشخصيات البارزة في مجال كرة القدم منهم رئيس أتحاد الفيفا ورئيس الكاف في القارة السمراء وعدد من القيادات الأخرى.

وفي حال فوز النادي الاهلي على سيمبا في القاهرة سوف يتصدر الفريق قائمة المجموعة ليلاقي أحد فريقي صن داونز واتلتيكو، ومن المقرر إنطلاق مباراتهم اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر.