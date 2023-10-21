pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 برقم الهوية حسب المحافظة على منصة مظلتي
تتزايد مؤشرات البحث خلال تلك الفترة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة والأخيرة، حيث يعيش المواطنين في حالة من الترقب والانتظار لرفع باقي الكشوفات والاستعلام عن النتائج والتأكد من ظهور اسمائهم ضمن المشمولين، والبعض يبحث من جميع محافظات العراق عن موعد صرف الوجبة التاسعة المعلن عنها لان فترة انتظار الصرف استغرقت أكثر من عشرة أشهر، ترقبوا معنا التقرير التالي للحصول على رابط الاستعلام المباشر عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
بعد مرور أكثر من 20 يوم على ظهور نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة والأخيرة، مازالت عمليات البحث رائجة حول كشوفات المشمولين لأن هناك عدد كبير من المواطنين على مستوى محافظات العراق لما يحصلون على النتائج حتى الآن نظراً لعدم الانتهاء حتى اليوم من رفع باقي الكشوفات بأسماء المشمولين، بسبب أن عدد المقبولين في الوجبة التاسعة كبير للغاية.
كما نجد البحث مستمر أيضاً من فئات أخرى لم يحالفهم الحظ ونزول اسمائهم ضمن المستفيدين على أمل أن وزارة العمل والدكتور أحمد الأسدي يعلن عن فتح باب التسجيل على دفعة جديدة مراعاةً لظروف المواطنين الصعبة تلك الفترة العصيبة، وهذا ما يجعلنا نتابع معكم وننشر لكم عبر موقعنا البديل كافة الأخبار الجديدة أول بأول وعند إعلان أي معلومة عن فتح باب التسجيل على الرعاية الاجتماعية ننشر لكم على الفور.
خطوات تحميل كشوفات الوجبة 9 جميع المحافظات
بعد ظهور النتائج ترتفع معدلات البحث من قبل المواطنين عن استخراج النتائج لذلك عليكم اتباع ما يلي:.
- الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي الشؤون الاجتماعية.
- ثم اختيار الوجبة 9.
- إدخال رقم الهوية.
- تسجيل رقم الجوال المسجل في طلب التقديم.
- اختر المحافظة.
- الضغط استعلام.