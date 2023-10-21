القنوات الناقلة مباراة ارسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والموعد عشان تتفرج

بحث رائج منذ الصباح عن القنوات الناقلة مباراة ارسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 من أجل متابعة أحداث اللقاء، حيث يعتبر كلا الفريقين آرسنال وتشيلسي من الفرق القوية جداً التي لديها مهارات فائقة تقودها إلى الأمام، مما يتنافس فريق آرسنال مع جميع الفرق الإنجليزية من بداية الموسم ولديه تصميم على تحقيق الفوز والتتويج لهذا الموسم، لذلك الأنظار تلتفت حول فريق آرسنال تلك الفترة نظراً لما حققه من فوز كبير في جميع المباريات السابقة.

كما يسعى فريق تشيلسي بكل جهد لكي يعوض كل الخسائر التي لحقت به في المباريات السابقة وهذا ما يجعل المدير الفني للفريق يختار أفضل تشكيلة الفريق لكي يدخل في منافسة قوية مع فريق آرسنال، خلال التقرير التالي من المقال نقدم لكم جميع القنوات الناقلة مباراة ارسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

القنوات الناقلة مباراة ارسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024

هناك قنوات متخصصة في نقل البطولات والدوريات الأوروبية المختلفة، حيث يتم نقل البث الحي المباشر لمباراة كلا الفريقين آرسنال وتشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأسبوع 9 عبر شاشة قناة بس ان سبورت 1 وتم التعليق فيها بصوت حفيظ دراجي وتم نقل البث عبر قناة bein 4k والتعليق أيضاً فيها بصوت حفيظ دراجي، واليوم السبت 21 أكتوبر وفي غضون ساعات قليلة يتم انطلاق صافرة اللقاء بين آرسنال وتشيلسي في تمام الساعة 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويلتقي الفريقين على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

ترتيب آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024

فريق أرسنال استطاع أن يحصد أعلى رصيد من النقاط في الدوري الانجليزي لهذا الموسم، لعب ارسنال 8 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ورصيد الإجمالي من النقاط 20 نقطة.

كما يحتل فريق تشيلسي الترتيب 11 ولعب الفريق 8 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في ثلاثة مباريات ورصيد الحالي من النقاط 11 نقطة ويسعى لحصد المزيد.

تردد قناة بي ان سبورت 1