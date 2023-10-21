رابط التسجيل في الامتحان التكميلي الاردن 2023 -2024 والأوراق والشروط اللازمة moe.gov.jo

رابط التسجيل في الامتحان التكميلي الاردن 2023 -2024، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن توفير عدد من الخدمات الالكترونية تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التسجيل في الامتحان التكميلي الاردن 2023، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية .

رابط التسجيل في الامتحان التكميلي الاردن 2023 -2024

حيث أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في الامتحان التكميلي ، والذي يمكن للطلاب التسجيل من خلاله دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو الهيئات الحكومية، كما يمكن للطلاب أيضاً الإستعلام عن نتائج الامتحانات فور الإعلان عن النتيجة، وإليكم خطوات التسجيل في الامتحان التكميلي

الذهاب إلى الصفحة الرسمية لوزارة التعليم الأردنية 2023.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

بعد الإنتهاء من التسجيل أضغط على زر إدارة الامتحانات.

يرجي الإطلاع على التواريخ والمواعيد المتاحة .

يجب على الطالب ارسال المستندات المطلوبة حتى يتم استكمال الطلب.

يجب على الطالب ارسال صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

ثم اضغط على زر التسجيل.

سوف يظهر أمامك مواعيد الدورة التي قمت بالتسجيل بها.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الامتحان التكميلي

صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

صورة من جواز السفر .

صورة بالبطاقة التعريفية للطالب.

صورة للطالب مقاس 4*6.

الشروط اللازمة للتسجيل في الامتحان التكميلي الاردن