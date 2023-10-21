رسميًا صرف زيادة المعاشات 600 جنيه لبعض الفئات.. تعرف على التفاصيل

يتساءل الكثيرين حول زيادة المعاشات 600 جنيه ومن الفئات التي تشملهم هذه الزيادة، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري قرار بشأن هذه الزيادة وأنها متقصره على بعض الفئات دون الآخرى، وتجدر الإشارة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير جميع التفاصيل التي تخص أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

زيادة المعاشات 600 جنيه

أعلنت الجهات المسؤولة عن رفع قيمة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات من 300 لـ 600 جنيه بدءً من شهر أكتوبر الجاري ولكن تجدر الإشارة إلى أن خبر اقتصار هذه الزيادة على بعض الفئات فقط خالي من الصحة وأنه مجرد شائعات فقط لإثارة البلبلة فقط ولكن سيتم صرف الزيادة لجميع أصحاب المعاشات الذين بلغ عددهم 11 مليون و 100 ألف قائم بالصرف حول مدن الجمهورية.

موعد صرف الزيادة

يتساءل الكثيرين في الآونة الأخيرة عقب الإعلان عن زيادة المعاشات لكافة المستفيدين عن موعد صرفها وأكدت الجهات المسؤولة أن الصرف سيكون بدءً من شهر نوفمبر المقبل وسيتم الصرف من خلال هيئة البريد، وبنك ناصر، والبنوك العاملة في السوق المصري، وأيضًا ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون استثناء أي فئة منهم، حيث تعمل على توفير يد العون لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع البلاد.