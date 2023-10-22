تسريب الان.. المؤسس عثمان الحلقة 134 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

في ظل ما تشهده حلقات مسلسل المؤسس عثمان من سخونة في الأحداث بالإضافة إلى العديد من الالغاز التى تنتظر المشاهدين في كل حلقة مما جعل المسلسل رقم واحد في قائمة البحث عن المؤسس عثمان الحلقة 134 وذلك لمتابعة الموسم الجديد من المسلسل الذي استطاع الاستحواذ على عقل وقلب المشاهدين منذ عرض الجزء الأول منه وحتى الجزء الخامس حيث يرصد أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها قيامة الدولة العثمانية على يد عثمان ابن أرطغرل ويرتفع البحث عن الحلقة الرابعة من الموسم الجديد و 134 من العمل الدرامي بأكمله خاصة بعد تاجيل عرض الحلقة 133 التي كان من المفترض أن يتم عرضها يوم الأربعاء الماضي.

المؤسس عثمان الحلقة 134

وتعرض حلقات المسلسل القناة التركية atv وهي القناة الرسمية التي تم عرض جميع أجزاء المسلسل السابقة ويعرض الان حلقات الموسم الجديد حلقة كل أسبوع ، حيث لم يتم عرض الحلقة 133 بسبب قيام الشركة المنتجة بتأجيل عرض الحلقة في الموعد بسبب احداث غزة وعلى ذلم تعرض الحلقة يوم الاربعاء المقبل 25 أكتوبر وقد شهدت الحلقات الماضية الأحداث التالية :

أعلنت عدة امارات استقلالها عن الدولة السلجوقية .

أعلن إمارة المؤسس عثمان الكايي الانفاص عند الدولة السلجوقية.

صراع بين عثمان و السيد يعقوب بعد انهيار السلجوقية بسبب المعغول.

وتستمر الصراعات في الحلقات المقبلة من قبل الأمراء العثمانين .

موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 134والقنوات النااقلة:

وفي ظل عدم عرض الحلقة 133 حتى الآن اضبح البحص جاري هل سيتم عرض حلقتين يوم الأربعاء ومتى موعد عرض الحلقة 134 بعد تأجيل عرض الحلقة السابقة ومن المقرر أن تعرض المؤسس عثمان الحلقة 134يوم الأربعاء الي 31 أكتوبر في تمام الثامنة مساء على أن يتوالى عرض الحلقة باللغة العربية للمتابعين العرب من جميع الدول على القنوات الفجر واليرموك والصاعيدة وmbc4 في اليوم التالي للعرض الحصري للحلقة باللغة التركية الخميس الساعة التاسعة مساء على الترددات التالية:

تردد قناة atv على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

استقطاب أفقى.

تردد القناة 10796.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات.