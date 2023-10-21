تردد قناة أون تايم سبورت hd على نايل سات 2023 On Time Sports

تردد قناة أون تايم سبورت hd، تعتبر قناة اون تايم سبورت واحد من أنجح وأهم القنوات الرياضية في مصر، حيث تمتلك القناة حقوق عرض الكثير من الدوريات المختلفة منها الدوري المصري وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا وغير الكثير من البطولات، اون تايم سبورت قناة تبث كامل طاقتها من القمر الصناعي نايل سات وتعمل بصورة منتظمة ومستمرة جداً دون أي توقف، كما أنها قناة مجانية وغير مشفرة يعتمد عليها عشاق الساحرة المستديرة ودائماً يتصدر اسمها محركات البحث الأولى، اليوم سوف نستعرض لكم خلال السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورت hd.

تردد قناة أون تايم سبورت hd

التردد : 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مفتوحة.

قناة أون تايم سبورت On Time Sports

منذ عدة سنوات وقناة اون تايم سبورت في نجاح وشهرة واسعة تحرص على تقديم جميع المباريات المصرية والعربية والأفريقية، ومع مرور الوقت تقوم القناة بتحديث التقنيات والإمكانيات لكي تكون أكثر تطورا لامتلاكها حقوق البث الحي المباشر لمختلف الدوريات والبطولات، وبعد عدة أيام تقوم قناة اون تايم سبورت بنقل مباراة ينتظرها ملايين الجماهير بين الأهلي وسيمبا التنزاني ضمن منافسات إياب الدوري الأفريقي 2023-2024 بعد أن حقق الفريقين التعادل 2-2 في مباراة الذهاب، حيث يتم نقل البث المباشر من خلال أون تايم سبورت يوم الثلاثاء 24 من أكتوبر الجاري في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

برامج قناة أون تايم سبورت

تقدم قناة أون تايم سبورت أهم البرامج الرياضية التي يقدمها كبار الإعلاميين وتأتي قائمة برامج قناة أون تايم سبورت على النحو التالي:.

برنامج ستاد مصر.

برنامج ملعب أون تايم.

برنامج جمهور الثالثة.

برنامج ملاعب الأبطال.

برنامج كل الملاعب.

برنامج دقيقة 60 .

تردد قناة اون تايم سبورت عرب سات 2023