رجع ساعاتك 60 دقيقة.. تحديد موعد تغيير الوقت الشتوي 2023

ازداد البحث حول موعد تغيير التوقيت الشتوي لعام 2023 علي محرك البحث الشهير “جوجل” حيث انه قد بدات العد التنازلي عن موعد الانتهاء من العمل بالتوقيت الصيفي.

موعد تغيير الوقت الشتوي 2023

حيث انه قد جاءت العمل بالتوقيت الصيفي وذلك بعدما قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ببدء والعودة بالعمل بالتوقيت الصيفي وذلك خلال الجمعة الاخيرة من شهر ابريل الماضي، حيث انه بالجدير بالذكر قد تم تنفيذ هذا القرار بعد توقف دام لـ 7 سنوات، حيث انه بيتم التقديم الساعة الي ستون دقيقة وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث يحظى موعد تغيير الساعه التوقيت الشتوي في مصر باهتمام كبير في الوقت الراهن، ويتم عملية تغيير الساعة وفقا للتوقيت الشتوي في منتصف ليل يوم الخميس الموافق 26 – 10 – 2023 فيتم تغيير الساعة الثانية عشر صباحا إلى الحادية عشر مساءا حيث يبدأ العمل به منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر

لا يرتبط تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر مع انطلاق شهور فصل الشتاء في يوم 21 ديسمبر 2023 حيث يبدأ العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2023 الذي يعد أحد شهور فصل الخريف حيث يستمر العمل به لمدة 6 شهور وفقا للقرار رقم 24 لسنة 2023 حيث توقف العمل به لمدة 7 سنوات.

وتغلق المحلات التجارية والمولات في التوقيت الشتوي في تمام الساعة العاشرة مساءا كافة أيام الأسبوع فيما عدا عطلات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت حيث يغلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءا وتفتح في تمام الساعة السابعة صباحا وفقا لقانون وزير التنمية المحلية 456 لسنة 2020.

ومن المقرر أن يظل التوقيت الشتوي مستمرا في مصر لمدة 6 أشهر، حيث يبدأ فصل الصيف بداية من يوم الجمعة 27-10-2023، ويستمر حتى يوم الجمعة الأخير من إبريل 26-4-2024، الموافق هجريا 17 شوال 1445