كشوفات pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2023 | منصة مظلتي umbrella

كشوفات pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2023، بدأ ىعدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بالبحث عن رابط منصة مظلتي والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أن انتهت من رفع كشوفات pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2023، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية….

كشوفات pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2023

تتزايد عمليات البحث عن كشوفات pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2023، خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الإنتهاء من رفع كشوفات اسماء الرعاية الإجتماعية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين المستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية في شتى أنحاء العراق.

حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل الغلاء الذي تمر به عدد من الدول العربية، وكانت وزارة العمل أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، واليكم رابط وخطوات الاستعلام…..

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

او زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات.

بعد ذلك ابحث عن اسم المستفيد .

بعد العثور على اسم المستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية يرجى الاطلاع على تاريخ الميلاد منعاً لتشابه الأسماء.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية 2023 العراق