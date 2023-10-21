عاجل.. وقف العمل بالتوقيت الصيفي والبدء في تطبيق النظام الشتوي بمصر

أصبح بداية توقيت الشتاء على وشك القدوم، خاصة بعد أن اقترب فصل الصيف والخريف على الانتهاء، وعليه يتم صدور الموعد الجديد من قبل مجلس الوزراء للبدء بالعمل بالتوقيت الشتوي الجديد، حيث إن بداية فصل الصيف كان مع قدوم شهر أبريل الماضي 2023، وبدأت بعدها التساؤلات تزيد بشكل مكثف عن موعد إنهاء العمل بالنظام الصيفي لهذا العام، التي أكد مجلس الوزراء حينها بأن بداية العمل بالنظام الشتوي سيكون يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

ووفقًا لما جاء في قرار مجلس الوزراء، فإن المواطنين وجميع الموظفين العاملين في الدولة سيقوم بتأخير الوقت وساعاتهم الخاصة بمقدار 60 دقيقة صباح يوم الجمعة المقبلة، وهو الموافق 27 أكتوبر 2023، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء، الذي يستمر إلى شهر أبريل المقبل 2024، على أن يُراعي بأن الموعد الجديد سيتم تطبيقه في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، حتى يتمكن الجميع من معرفته، وضبط الساعات الخاصة بهم على الموعد الجديد.

فوائد التوقيت الشتوي

وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن فوائد تطبيق النظام الشتوي، يُساهم في توفير مبالغ طائلة من المال تُقدر بنحو 25 مليون دولار، إضافة إلى توفير المزيد من الطاقة الكهربائية المستخدمة في هذا التوقيت، على أن يتم كذلك توفير ما يُقارب من 1 % من الكهرباء التي يتم استهلاكها في فصل الصيف، بما يُقدر ذلك بنحو 150 مليون دولار في عام، كما أن هناك فوائد أخرى للتوقيت الشتوي عن الصيفي.