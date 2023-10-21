مباراة ليفربول وإيفرتون الآن قناة beIN Sports HD 1 الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24 “الجولة 9”

شاهد الآن مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر قناة beIN Sports HD 1 الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24 الجولة 9 حيث انطلقت للتو المبارة والتي يلتقي نادي ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مع إيفرتون في مباراة ديربي جديدة على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

تدخل ليفربول المباراة بعزمٍ على تحقيق الفوز واستمرار المطاردة لصدارة جدول الترتيب، بعد أن ظهر الفريق بمستويات ممتازة في المباريات الأخيرة. بينما يسعى إيفرتون للفوز واستعادة النقاط الثلاث، على الرغم من صعوبة المهمة في مواجهة جماهير ليفربول المتحمسة والمدافعة عن فريقها.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

تُقام المباراة على ملعب آنفيلد الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المحلي، السبت. ستُبث المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل ليفربول الرسمي

المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس، كوناتي.

الوسط: ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح، ديوجو جوتا

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر

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يدخل محمد صلاح المباراة بحثًا عن زيادة رصيده التهديفي، حيث يتصدر القائمة في الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفًا (8 أهداف و4 تمريرات حاسمة) في المباريات الـ8 التي خاضها حتى الآن في الموسم الحالي.

صلاح يعد لاعبًا رئيسيًا في تشكيلة ليفربول ويمتلك مهارات فردية رائعة وقدرة على إحداث الفارق في المباريات الكبيرة. يتميز بسرعته الكبيرة ومهاراته في المراوغة والتسديد، ويعتبر تهديفه وتمريراته الحاسمة إضافة قوية لفريقه.