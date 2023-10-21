“راحت منكم”.. الاهلي يخطف نجم فيوتشر من الزمالك واللاعب يصدم الجميع ويحسم قرار إنتقاله

أصبح النادي الاهلي حديث الكثيرين في الأشهر الماضية منذ تولي مارسيل كولر قيادة الفريق الأول للنادي الاهلي والذي ظهر تأثيره بمجرد تولي منصب المدير الفني، وقام بإعادة هيكلة الفريق بشكل كامل ووضع لمساته الخاصه داخل النادي عن طريق صفقات الاهلي الجديدة وصعود بعض الناشئين مما أعطى ردة فعل قوية للفريق وإعادة إنعاشه من جديد.

ولعل أخر صفقات أجراها النادي وهو موديست الذي إنضم خلال الموسم الحالي، بعدها بدء كولر في التفكير حول إمكانية تدعيم النادي بلاعبين جدد، بالأخص مع إقتراب كأس العالم للأندية والذي صعد الفريق الأول للعب في البطولة بعد الفوز بالنسخة الأفريقية الأخيرة مما جعله مؤهل للعب مع كبار القارات.

الاهلي يخطف نجم فيوتشر

بدء النادي الاهلي أولى مبارياته ببطولة السوبر الأفريقي مع مواجهة سيمبا التنزاني والتي إنتهت بالتعادل 2-2 بعدما واجه الاهلي بمباراة صعبة في الدقائق الأخيرة، يذكر بأن الاهلي سيبدأ العودة من جديد للتدريبات لإستكمال باقي المباريات المقررة له بالبطولة الأفريقية.

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وقد أصبح اللاعب عمر كمال عبد الواحد حديث الساعة بعدما تم إنتشار أخبار كثيرة حول إنتقال اللاعب إلى الاهلي المصري في صفقة إنتقال من مودرن فيوتشر، وقد ذكرت المصادر عن موافقة النادي لبيع اللاعب بالإضافة إلى إبداء اللاعب رغبة قوية في الانتقال للنادي الاهلي، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

ويرغب نادي فيوتشر في بيع اللاعب وذلك قبل إنتهاء مدة عقده والتي تسمح له بالإنتقال إلى بشكل مجاني إلى أحد الفرق الأخرى، لذلك يرغب فيوتشر في الاستغناء عن خدمات اللاعب وذكر عمر عن مدى رغبته الشديدة في إرتداء تيشرت النادي الاهلي.