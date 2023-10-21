اقتصاد

سعر الحديد اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق

سعر الحديد اليوم

دعاء محمدمنذ 16 دقيقة
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عقب الزيادات الاخيرة وارتفاع الاسعار نجد أن العديد من الأشخاص الذين يرغبون في البناء يسألون عن أسعار الحديد الجديدة التي تتغير بشكل كبير للغاية، حيث شهد أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 21 من شهر اكتوبر الجاري انخفاض واضح للغاية، حيث انخفض سعر طن الحديد حوالي 300 جنية، ولكن ارتفع مرة أخرى، كما انخفض سعر الاسمنت إلى حوالي 130 جنيه ثم ارتفع مرة أخرى أيضًا على عكس أسعار الاسمنت الأبيض التي استقرت، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على سعر الحديد اليوم السبت.

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق:-

فيما يلي أسعار طن الحديد في الاسواق المحلية:

سعر الأسمنت الأبيض العادةسجل متوسط سعر الطن حوالي 3600 جنيه.
أسمنت السويدى المقاوم للملوحةسجل سعر الطن حوالي 2190 جنيها.
أسمنت السويس المقاوم للملوحةسجل سعر الطن حوالي 2020 جنيها
العربية للأسمنت المقاوم للملوحةسجل سعر الطن حوالي 2050 جنيها
أسمنت أسيوط المخلوطسجل سعر الطن حوالي 1280 جنيها.
أسمنت طرة وحلوانسجل سعر الطن حوالي 1930 جنيها.
أسمنت الفهدسجل سعر الطن حوالي 1840 جنيها.
أسمنت المعلمسجل سعر الطن حوالي 1880 جنيها..
أسمنت الشركة العربية المسلحسجل سعر الطن 2000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق:

حديد عز والدخيلةسجل سعر الطن حوالي 35 ألف جنيه.
حديد عطيةسجل سعر الطن حوالي 32 ألفا و700 جنيه.
حديد المراكبيسجل سعر الطن 32 ألفا و500 جنيه.
حديد الكوميسجل سعر الطن حوالي 32 ألفا و400 جنيه.
حديد بيانكوبلغ سعر الطن حوالي 32 ألف جنيه.
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دعاء محمدمنذ 16 دقيقة
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