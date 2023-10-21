سعر الحديد اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق

عقب الزيادات الاخيرة وارتفاع الاسعار نجد أن العديد من الأشخاص الذين يرغبون في البناء يسألون عن أسعار الحديد الجديدة التي تتغير بشكل كبير للغاية، حيث شهد أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 21 من شهر اكتوبر الجاري انخفاض واضح للغاية، حيث انخفض سعر طن الحديد حوالي 300 جنية، ولكن ارتفع مرة أخرى، كما انخفض سعر الاسمنت إلى حوالي 130 جنيه ثم ارتفع مرة أخرى أيضًا على عكس أسعار الاسمنت الأبيض التي استقرت، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على سعر الحديد اليوم السبت.

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق:-

فيما يلي أسعار طن الحديد في الاسواق المحلية:

سعر الأسمنت الأبيض العادة سجل متوسط سعر الطن حوالي 3600 جنيه. أسمنت السويدى المقاوم للملوحة سجل سعر الطن حوالي 2190 جنيها. أسمنت السويس المقاوم للملوحة سجل سعر الطن حوالي 2020 جنيها العربية للأسمنت المقاوم للملوحة سجل سعر الطن حوالي 2050 جنيها أسمنت أسيوط المخلوط سجل سعر الطن حوالي 1280 جنيها. أسمنت طرة وحلوان سجل سعر الطن حوالي 1930 جنيها. أسمنت الفهد سجل سعر الطن حوالي 1840 جنيها. أسمنت المعلم سجل سعر الطن حوالي 1880 جنيها.. أسمنت الشركة العربية المسلح سجل سعر الطن 2000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق: