ينتظر الكثير من الشباب والبنات الخريجين الجامعيين بشغف إعلان نتائج الفائزين كموظف اقتراع 2023 في الانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أنه تم الإعلان عن هذا كخطوة أولية تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئيسية في البلاد، وسوف يشارك في الانتخابات موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من طلاب الجامعات، وسوف نتناول معكم كافة التفاصيل، تابعونا.

نتائج الفائزين كموظف اقتراع 2023 في الانتخابات

لتقديم طلب للعمل كموظف اقتراع في العراق، على المتقدم أن يتبع الإجراءات التالية

سوف يتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 22 أكتوبر 2023

في البداية يجب عليك الدخول علي موقع الإنترنت للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ihec.iq.

ثم إنشاء حساب جديد باستخدام رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

ثم ملء استمارة التسجيل بالمعلومات الشخصية والتحصيل الدراسي والخبرات السابقة إذا كانت متوفرة.

ثم رفع صورة شخصية جديدة ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر ونسخة من الشهادة الدراسية.

يتم اختيار المكان الذي يود العمل فيه من بين المحافظات والأقضية والنواحي المختلفة.

ثم تأكيد التسجيل والحصول على رقم تسلسلي.

في انتظار استدعاء المفوضية لإجراء المقابلة الشخصية واختبار الكتابة والتدريب العملي.

وظائف موظف الاقتراع

التوجيه للناخبين إلى أماكن التصويت لضمان سير عملية انتخاب المرشح بسهولة ويسر.

العمل علي ضمان عدم وجود أي عراقيل تمنع الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت ، سواء كانت تلك العراقيل تأتي من الناخبين أنفسهم عن طريق إلغاء الأصوات الانتخابية أو من وجود عصابات أو أي قوة تحاول منع وصول الناخبين إلى لجان التصويت التابعة لهم.

التعاون مع أفراد الجيش وقوات الأمن العام لتجنب وقوع صدامات بين الناخبين، وخاصة بين أنصار مرشحين مختلفين.

يتم توجيه الناخبين إلى مراكز الاقتراع لضمان انتخاب المرشح بسهولة ويسر.

تخفيف آثار الزحمة.

يجب أخذ موقف الحياد تجاه جميع المرشحين.

التأكيد من هوية الناخب.

شرح كيفية اختيار المنتخبين للناخبين بشكل مفصل وواضح.

شروط التقديم علي وظيفة موظف اقتراع