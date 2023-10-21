مباراة نابولي وهيلاس فيرونا الآن قناة أبوظبي بريميوم (AD Sport Premium 1) الدوري الإيطالي

تقام بعد قليل مباراة نابولي وهيلاس فيرونا مباشر الآن على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، حيث تعد من المواجهات القوية التي تجمع بين نابولي ومنافسه فريق هيلاس فيرونا، وذلك في إطار منافسات الجولة رقم 9 من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2023/2024.

موعد مباراة نابولي وهيلاس فيرونا

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم السبت الذي يوافق تاريخ 21 أكتوبر 2023، وينطلق الشوط الأول في تمام 4:00 مساءً بتوقيت كل من مدينة القاهرة ومكة المكرمة، بينما تبدأ في تمام الساعة 5:00 pm بتوقيت أبو ظبي، و2:00 pm بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وفي جدول ترتيب الدوري الإيطالي، يحتل فريق نابولي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز الـ16 بمجموع 8 نقاط.

مشاهدة مباراة نابولي وهيلاس فيرونا بث مباشر

سيتم بث مباراة نابولي وهيلاس فيرونا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، والتي تعتبر الناقل الوحيد والحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكن للمشجعين متابعة المباراة بث مباشر على قناة AD Sports 1 HD، بتعليق “حازم عبدالسلام”، أو من خلال مواقع البث المباشر مثل يلا لايف، يلا كورة، يلا شوت، والاسطورة لبث المباريات.