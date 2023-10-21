الان رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا الوزاري

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني يوجد الكثير من الطلبة الذي يقومون بالبحث عنه وهذا لأنهم يرغبون في التأكد من حصولهم على حقهم في الدرجات وعدم وقوع أي خطأ أثناء التصحيح وتجميع الدرجات، وسيتم عرض النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية بالعراق أو على موقع نتائجنا، وكل الطلبة يمكنهم الاستعلام عنها،وقد قامت الوزارة بالإعلان بأن سيتم الإعلان عن نتائج الدور الثاني في اليوم الأحد 15 من أكتوبر، وبمجرد ظهور النتيجة سيتم فتح قبول الاعتراضات من الطلبة.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

يزداد البحث عن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني حيث قامت وزاره التربيه والتعليم العراقيه بفتح باب قبول الاعتراضات وتصل تكلفة الاعتراض على المادة الواحدة حوالي 3000 دينار عراقي، وعند إعادة تصحيح الأوراق ومراجعتها إذا تم اكتشاف أي خطأ في التصحيح وسيتم تعديل هذا الخطأ وارجاع حق الطالب في الحصول على الدرجات التي يستحقها، ويمكن الاستعلام عن نتائج هذه الاعتراضات من خلال موقع نتائجنا.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

وبعد أن تعرفت على رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 يجب الإشارة إلى أن وزارة التربية قد أكدت أن نتائج الدور الثاني تشهد تحسناً في مستوى الطلبة ونجاح وهذا مقارنة مع الدور الأول، وهذا بفضل الله ثم الطلبة والمعلمين وأعلنت بأن نسبة النجاح بالدور الثاني وصلت إلى 67.3% بالشعبة العلمية، و63.5 % بالشعبة الأدبية، و 65.2% بالشعبة الاحيائية، و60.4% بالشعبة التطبيقية.

وأعلنت أيضاً بأن أعلى معدل نجاح كان بمحافظة النجف والتي تليها هي محافظة كربلاء وبعدها محافظة دهوك، وأعلى معدل نجاح الذي حصل عليه الطالب بالدور الثاني هو 99.8 في الميه ويرجع ارتفاع نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني إلى إدراك الطالب لأهمية هذه الامتحانات لأنها الفرصة الأخيرة لهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم الجامعي.