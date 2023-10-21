Pdf الان معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 تحميل معدلات القبول المركزي في العراق عبر موقع الوزارة

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، قامت وزارة التعليم العالي العراقية بالإعلان عن معدلات القبول في الكليات 2023، وهذا بالاتفاق مع حلول ميعاد التسجيل بالجامعات للطلبة في كل الفروع الاحيائية والتطبيقية والأدبية، وقامت الوزارة بنشر معدلات لمساعدة الطلبة لكي يعرفوا فرصة التحاقهم بالكليات والتخصصات التي يودون الالتحاق بها، والمعدلات هذه تعد هي أداء الطلبة في الأعوام السابقة والمعايير التي يتطلبها أي تخصص.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

وزارة التعليم العالي العراقية قامت بنشر معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 وذلك على مواقع التواصل الخاصة بها، وعلى صفحتها الرسمية، وهذا لكي تسهل على الطلبة الاطلاع على كل معدلات القبول وأيضا تسجيل رغباتهم بالجامعات العراقية المختلفة، والوزارة قامت بتقديم دليل خاص بالقبول المركزية، ويمكن للطلبة من خلاله أن تصل لمعدلات القبول، والبحث على المعلومات التي تتعلق بالكليات والتنسيق، وأيضا يمكن للطلبة التحقق من إمكانية بين الجامعات والكليات، ويمكن أن تستعلم عن هذه المعدلات الخاصة بالجامعات العراقية باتباع تلك الخطوات الآتية:

أولا تقوم بزيارة الموقع الخاص ب وزارة التعليم العالي بالعراق.

بعدها عليك باختيار قسم “القبول المركزي”.

ثم اختار من القائمة “خدمات الطلبة”.

سيظهر لك الملفات التي تخص الكليات ومعدل القبول لكل كلية.

ومتوفر لك أن تقوم بتنزيل الملفات بي دي اف وتقوم باختيار الكلية المناسبة مع قدراتك ومجموعك.

ما هي معدلات القبول الخاصة بالكليات العراقية

قامت الوزارة بالإعلان عند معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 لكل فروع الصف السادس الاعدادي، وهذه المعدلات والنسب تعتمد على النتائج الخاصة بالقبول في الكليات التي يقوم الطلبة بالتقدم لها، وهذه المعدلات تكون على النحو التالي: