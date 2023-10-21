هنا نتائج القبول الموحد 2024 معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 الحدود الدنيا admhec.gov.jo

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 يعد من أهم الأمور التي تشغل فكر الطلاب وآبائهم في الأردن، حيث يعد هذا النظام علامة فارقة في مستقبل الطلاب ويقوم بتحديد مصيرهم في إكمال الدراسة سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة تبعًا لمعدلاتهم الدراسية ونتائج امتحانات التوجيهي.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

نسبة القبول في كلية الطب جامعة الأردن 98.25 %.

الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 97.5 %.

معدل القبول في كليات الهندسة قسم الكهرباء 88.4 %.

الحد الأدنى للقبول في كليات الرياضيات العامة 83.6 %.

نسبة القبول في كلية الذكاء الصناعي 65.2 %.

الحد الأدنى للقبول في كلية العلوم الحياتية التطبيقية بمعدل 84.6 %.

نسبة القبول في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد الزراعي بالأردن 77.4 %.

تهدف معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 إلى تحقيق مبدأ المساواة والتكافل بين الطلاب وتشجيعهم على التحصيل والتفوق الدراسي، كما أنها تساهم في زيادة المنافسة بين الطلاب على القبول في الجامعات، ويلاقي الكثير من الطلاب صعوبات في الوصول إلى المعدل المناسب للقبول، مما يترتب عليه وجود ضغط نفسي واجتماعي على الطالب.

لهذا قد يلجأ الطلاب إلى أخذ دروس خصوصية لتساعدهم على التفوق وتحقيق معدلات عالية تساهم قبولهم بالجامعة التي يرغبون بها، ويتم تحديد هذه المعدلات تبعا للعديد من العوامل أبرزها نسب نجاح الطلاب بوجه عام في وعدد المقاعد المتاحة داخل الكليات.

نسب القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023

الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 يتم عن طريق اتباع خطوات وهي كما يلي:

الذهاب إلى موقع تنسيق القبول الموحد.

اختيار الجامعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

كتابة جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على زر عرض النتيجة.

يجب التنويه إلى أن هذه النسب قد تزيد أو تنقص قليلا عما تم ذكره طبقا للتصريحات التي تصدرها وزارة التعليم العالي داخل المملكة الأردنية الهاشمية.