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سعر الأسمنت اليوم السبت 21 اكتوبر في الأسواق

سعر الأسمنت اليوم

دعاء محمدمنذ ساعة واحدة
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سعر الأسمنت اليوم

يتساءل الكثير من المهندسون ورجال الأعمال عن أسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في الأسواق المصرية وذلك عقب حصول الجميع على تراخيص البناء، وشهدت أسعار الحديد والأسمنت في الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ، حيث انخفض سعر طن الحديد حوالي 300 جنيه وذلك ما شجع العديد من الناس بالبناء والإستثمار في الشقق السكنية والعمارات، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على أسعار الاسمنت والحديد اليوم في مصر فتابعوا معنا.

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق:-

فيما يلي أسعار طن الحديد في الاسواق المحلية:

أسمنت السويس المقاوم للملوحةسجل سعر الطن حوالي 2020 جنيها.
أسمنت السويدى المقاوم للملوحةسجل سعر الطن حوالي 2190 جنيها.
سعر الأسمنت الأبيض العادةسجل متوسط سعر الطن حوالي 3600 جنيه.
أسمنت أسيوط المخلوطسجل سعر الطن حوالي 1540 جنيها
العربية للأسمنت المقاوم للملوحةسجل سعر الطن حوالي 2050 جنيها.
أسمنت الشركة العربية المسلحسجل سعر الطن حوالي 2000 جنية.
أسمنت المعلمسجل سعر الطن حوالي 1880 جنيها.
أسمنت الفهدسجل سعر الطن حوالي 1840 جنيها..
أسمنت طرة وحلوانسجل سعر الطن حوالي 1930 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق:

حديد المراكبيسجل سعر الطن 32 ألفا و500 جنيه.
حديد بيانكوبلغ سعر الطن حوالي 32 ألف جنيه.
حديد عز والدخيلةسجل سعر الطن حوالي 35 ألف جنيه.
حديد الكوميسجل سعر الطن حوالي 32 ألفا و400 جنيه.
حديد عطيةسجل سعر الطن حوالي 32 ألفا و700 جنيه.
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دعاء محمدمنذ ساعة واحدة
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