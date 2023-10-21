سعر الأسمنت اليوم السبت 21 اكتوبر في الأسواق

يتساءل الكثير من المهندسون ورجال الأعمال عن أسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في الأسواق المصرية وذلك عقب حصول الجميع على تراخيص البناء، وشهدت أسعار الحديد والأسمنت في الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ، حيث انخفض سعر طن الحديد حوالي 300 جنيه وذلك ما شجع العديد من الناس بالبناء والإستثمار في الشقق السكنية والعمارات، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على أسعار الاسمنت والحديد اليوم في مصر فتابعوا معنا.

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق:-

فيما يلي أسعار طن الحديد في الاسواق المحلية:

أسمنت السويس المقاوم للملوحة سجل سعر الطن حوالي 2020 جنيها. أسمنت السويدى المقاوم للملوحة سجل سعر الطن حوالي 2190 جنيها. سعر الأسمنت الأبيض العادة سجل متوسط سعر الطن حوالي 3600 جنيه. أسمنت أسيوط المخلوط سجل سعر الطن حوالي 1540 جنيها العربية للأسمنت المقاوم للملوحة سجل سعر الطن حوالي 2050 جنيها. أسمنت الشركة العربية المسلح سجل سعر الطن حوالي 2000 جنية. أسمنت المعلم سجل سعر الطن حوالي 1880 جنيها. أسمنت الفهد سجل سعر الطن حوالي 1840 جنيها.. أسمنت طرة وحلوان سجل سعر الطن حوالي 1930 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم السبت 21 أكتوبر في الأسواق: